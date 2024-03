La direction de la Poste et des Télécommunications de la wilaya de Tlemcen a lancé, lundi, une campagne de sensibilisation sur le commerce électronique (e-commerce) et les modes de paiement électronique.

Les initiateurs de cette action ont choisi la place «Emir Abdelkader», au centre-ville de la capitale des Zianides, pour promouvoir et vulgariser auprès du grand public ces moyens modernes de transactions commerciales, a-t-on indiqué.

Organisée conjointement avec les directions d’Algérie Poste, Algérie Télécom, du Commerce et de la Promotion des exportations, ainsi que la Sûreté de wilaya, la Gendarmerie nationale, la Chambre de commerce et des établissements financiers, la campagne est marquée par une exposition mettant en relief les diverses prestations et avantages offerts par ces institutions à leurs clients, à l’instar de la carte de paiement «Eddhabia» et l’application numérique «Bardi-mob», outre d’autres services destinés à faciliter au citoyen les transactions commerciales «faciles et sécurisées», a déclaré à l’APS la cheffe du service Poste à la direction de wilaya de la Poste et des Télécommunications, Asma Aboubakr.