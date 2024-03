Les services de la Gendarmerie Nationale de Sidi Bel Abbès ont procédé à l’arrestation de 5 individus activant dans le cadre d’un réseau criminel international organisé spécialisé dans la vente de drogues, avec saisie de 20 kg de ce poison, a indiqué lundi un communiqué de corps.

La même source précise que «sur la base d’informations reçu par la brigade de recherche de la Gendarmerie nationale de Sidi BelAbbès, faisant état de l’existence d’un réseau criminel s’adonnant à des activités de trafic et de transport de stupéfiant à bord d’un véhicule touristique, et suite à la fouille des documents administratifs et à une fouille par une équipe cynotechnique, un compartiment sous les sièges arrières du véhicule a été découvert comportant une caisse prévue pour dissimuler l’argent récolté du trafic de drogue (500 millions de centimes) ainsi qu’un moreaux de kif traité».

Suite à une enquête plus approfondie et à l’extension du domaine de compétences à plusieurs wilayas du pays, l’opération a permis «l’arrestation de 5 individus dont une femme avec la saisie de 20 kg de kif traité, 110g de cocaïne, 500 millions de centimes, deux véhicules touristiques et de faux papiers, 11 téléphones portables en sus d’une balance électronique». Dès le parachèvement de toutes les formalités légales, les mis en cause seront présentés devant les juridictions compétentes pour délit de «possession, stockage, et transport de stupéfiants à l’aide d’un véhicule prévu à cet effet et trafic de drogue dans le cadre d’une bande criminelle internationale organisée».