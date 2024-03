La 2ème édition des Journées nationales de la chanson bédouine et de la poésie Melhoun a été lancée, lundi soir à Sidi Bel Abbes, avec la participation de chanteurs et cheikhs de la chanson bédouine, des poètes et des troupes de danse représentant différentes wilayas du pays.

La cérémonie d’ouverture de cette manifestation culturelle, abritée trois jours durant par la Maison de culture "Kateb Yacine", a été marquée par une représentation distinguée de la troupe Nehari de Sidi Bel Abbes, outre la participation remarquable de plusieurs artistes et cheikhs, notamment Cheikh Rabah de Tissemsilt, le poète Benattou de Sidi Bel Abbes, Cheikh Abed Benahmed de Relizane, Cheikh Mohamed Saouri de Marhoum (Sidi Bel Abbes), Cheikh Ali Melahi d’Aïn Defla et la troupe de danse kabyle de Tizi Ouzou.

Les artistes et troupes de danse participant à cet événement culturel ont excellé dans la présentation de tableaux de la chanson bédouie sur un rythme et une mélodie de poésie Melhoun où le public présent a fortement répondu et a chanté et dansé sur les airs de ce patrimoine, qui se distingue par l'originalité des paroles et des instruments de musique qui accompagnent toutes les occasions heureuses.

Selon le commissaire des Journées nationales de la chanson bédouie et de poésie Melhoun, Hicham Bali, cette manifestation artistique vise à faire connaître davantage ce patrimoine culturel profondément enraciné, qui émerge des profondeurs de la société bédouie, et à œuvrer pour le préserver et le protéger, soulignant que la musique bédouie est un art populaire qui se distingue par ses performances, ses mélodies et ses costumes.

La musique traditionnelle et ses instruments de musique sont un art devenu célèbre dans tout le pays et s'est répandu dans plusieurs pays du monde, a indiqué M. Bali.

Il a ajouté que dans le cadre de ces journées nationales, un riche programme a été élaboré, notamment lors de la deuxième journée de cette manifestation, qui verra l’organisation d’une conférence patrimoniale sur "l’Abécédaire de la poésie Melhoun et du chant bédouin" animée par le penseur Boudouma Belkacem, en plus de chants bédouins avec Cheikh Abbas Mohamed d'Oran et le poète Sahbi de Sidi Bel Abbes, la troupe de danse Saf de l'Association Ahlam et Cheikh Mohamed Tiareti.

Au programme du troisième et dernier jour de cette manifestation, un spectacle des troupes de danse d'El Alaoui de Tlemcen, de Cheikh Mohamed Belaoura Sougueri et du poète Tayour Mohamed de Telagh (Sidi Bel Abbes), ainsi qu'un hommage aux artistes ayant participé à ces journées nationales du chant bédouin et de la poésie Melhoun, organisées à l'initiative de l'Association culturelle "Wiam et Mousalaha" de Sidi Bel Abbès, avec la coopération des Directions de la Culture et des Arts, de la Jeunesse et des Sports, la Maison de Culture "Kateb Yacine" et l’Assemblée populaire communale de Sidi Bel Abbes, sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts.