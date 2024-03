L'Assemblée générale (AG) de l'ONU tiendra, lundi, une séance-débat consacrée au veto américain apposé au projet de résolution présenté par l'Algérie, lequel appelle à un cessez-le-feu dans la bande de Ghaza.

Le 20 février 2024, les Etats-Unis avaient apposé leur veto à l'adoption d'une résolution au Conseil de sécurité sur la situation en Palestine.

Cette séance se tient en application de la résolution 76/262 de l'AG intitulée "Mandat permanent permettant à l’Assemblée générale de tenir un débat en cas de recours au droit de veto au Conseil de sécurité", laquelle stipule que "le président de l'Assemblée générale convoque une séance dans les 10 jours ouvrables suivant l’exercice du droit de veto par un ou plusieurs membres permanents du Conseil de sécurité, afin de tenir un débat sur la situation au sujet de laquelle le veto a été opposé".

L'UNRWA prépare un rapport sur les abus de l'entité sioniste sur les détenus palestiniens (presse)

L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a compilé un rapport répertoriant des centaines de cas d'abus sionistes contre des Palestiniens détenus à Ghaza depuis le début de l'agression le 7 octobre, rapporte le New York Times.

Selon le journal américain, le rapport est basé sur les témoignages de plus de 100 des 1 002 détenus qui ont été relâchés à Ghaza à la mi-février. Certains, selon le rapport, "sont morts en détention". Le document estime que 3 000 autres Palestiniens de Ghaza restent détenus par l'entité sioniste, sans accès aux avocats.

Selon la source, le document comprend des récits de détenus qui ont déclaré "avoir été battus, déshabillés, soumis à des abus sexuels et privés d'accès à des avocats et à des médecins, souvent pendant plus d'un mois". Le projet de document décrit "une série de mauvais traitements utilisés pour obtenir des informations ou des aveux, intimider, humilier et punir". Selon le rapport, certains détenus ont déclaré aux enquêteurs de l'UNRWA qu'"ils avaient souvent été battus sur des blessures ouvertes, qu'ils avaient été maintenus pendant des heures dans des positions de stress douloureuses et qu'ils avaient été attaqués par des chiens".

Lazzarini à l'AG de l'ONU: "Démanteler l'UNRWA sacrifierait une génération entière d'enfants"

Le démantèlement de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) réclamé par l'entité sioniste, conduirait au sacrifice d'"une génération entière d'enfants" et à "semer les graines" de futurs conflits, a averti lundi soir son patron devant l'Assemblée générale de l'ONU.

"Démanteler l'UNRWA est irréfléchi. En le faisant, nous sacrifierons une génération entière d'enfants, semant les graines de la haine, du ressentiment et d'un futur conflit", a déclaré Philippe Lazzarini, estimant "naïf" de penser que la disparition de l'Agence pourrait se produire sans menacer la paix et la sécurité mondiales. Lazzarini a en outre dénoncé une "campagne délibérée et concertée pour saper" les opérations de l'UNRWA, dans le but ultime d'y "mettre un terme". "Une partie de cette campagne inclut d'inonder les donateurs avec de la mésinformation destinée à nourrir la méfiance et ternir la réputation de l'Agence", a-t-il dit lors d'une session tenue par l'AG de l'ONU consacrée à l'UNRWA.

Evoquant par ailleurs la suspension par certains pays de leurs financements à l'Agence déjà sous-financée, Philippe Lazzarini, a mis en garde: "Laissez-moi vous dire ce qui est en jeu si aucune mesure significative n'est prise pour corriger (ce) cap catastrophique (...) A court terme, la réponse humanitaire à Ghaza s'effondrera totalement".

Dans la ville de Ghaza assiégée par l'entité sioniste, 2,2 millions de personnes, soit l'immense majorité de la population, sont menacées de famine selon l'ONU, en particulier dans le nord où les destructions rendent presque impossible l'acheminement de l'aide.

Et d'après l'UNRWA, les besoins humanitaires sont "illimités" à Ghaza. L'armée sioniste mène une agression meurtrière contre la bande de Ghaza depuis le 7 octobre 2023, qui a fait au moins 30.534 martyrs et 71.920 blessés, selon un bilan officiel provisoire donné lundi.