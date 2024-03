Quatre pays africains ont conclu un accord avec le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) afin de coordonner leurs efforts pour fournir une assistance militaire à ce dernier dans sa lutte contre les rebelles dans l'est du pays, a rapporté la chaîne de télévision zimbabwéenne ZBC.

Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion de militaires haut gradés du Burundi, de la RDC, du Malawi, de la Tanzanie et de l'Afrique du Sud dans la ville de Goma, centre administratif de la province du Nord-Kivu, dans l'est de la RDC. L'assistance concerne principalement la ville de Sake, dernière frontière avant Goma, contrôlée par le gouvernement de la République démocratique du Congo.

Des troupes de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) sont venues prêter main forte à l'armée congolaise.

C'est leur artillerie qui a permis de stopper l'avancée du Mouvement du 23 mars (M23), dont les actions ont intensifié le conflit dans l'est de la RDC et alimenté la crise humanitaire dans la région. Il contrôle plusieurs zones de la RDC et s'est emparé des hauteurs dominantes de Sake. Selon Bintou Keita, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, les affrontements dans la région de Goma "menacent de dégénérer en un conflit régional de grande ampleur" et "la rencontre des militaires souligne la volonté régionale d'assurer la paix et la sécurité".

Fin 2023, les autorités de la RDC ont conclu un accord avec la SADC pour déployer une force communautaire dans l'est du pays afin de contrer les rebelles. La force de la SADC a pour mandat d'engager directement le combat. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a ordonné le déploiement de 2.900 soldats en RDC. Actuellement, la Tanzanie et le Malawi, qui font partie des forces de la SADC, sont déployés dans l'est de la RDC aux côtés des contingents sud-africains.