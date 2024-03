Les conclusions d'un "dialogue national" préconisant d'organiser la présidentielle au Sénégal le 2 juin, deux mois après la fin du mandat du président Macky Sall, ont officiellement été remises au chef de l'Etat lundi.

"Le rapport du dialogue national a été remis au Président de la République ce lundi. Le chef de l'Etat a bien pris note des recommandations de ces concertations avec toutes les forces vives de la Nation", indique la présidence dans un communiqué. Le président Sall a décidé le 3 février dernier du report du scrutin initialement prévu le 25 février.

Le Conseil constitutionnel a depuis mis son veto au report. Il a constaté l'impossibilité de maintenir la présidentielle le 25 février et demandé aux autorités de l'organiser "dans les meilleurs délais". Le président Sall avait convoqué les 26 et 27 février un dialogue national, réunissant nombre d'acteurs sociaux et politiques. Les préconisations de ce dialogue sont déjà connues: l'élection se tiendrait le 2 juin et M. Sall resterait en fonction jusqu'à l'investiture du cinquième président du Sénégal. Le chef de l'Etat, élu en 2012 et réélu en 2019 mais non candidat en 2024, a indiqué qu'il allait demander l'avis du Conseil constitutionnel, ce que redit la présidence dans son communiqué lundi. Mais il a également affirmé à plusieurs reprises qu'il partirait le 2 avril.