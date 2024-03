Un florilège de poésie a marqué l’ouverture, samedi après-midi à Annaba, des 2èmes journées nationales du monodrame, organisées par l’Association Chihab d’Annaba sous l’intitulé «Ghaza et le parcours du cœur «. Dédiée à la souffrance, à la douleur et à la résistance du peuple ghazaoui, la manifestation a donné lieu, dès son inauguration, à une poignante déclamation de poèmes de Mohamed-Salah Ben Yaghla, dits par une quinzaine de jeunes amateurs d’art dramatique.

Quinze minutes durant, ce spectacle de poésie, dirigé sur la scène du théâtre régional Azzedine-Medjoubi par Hamid Kouri, a profondément ému, parfois bouleversé le nombreux public qui réagissait par des chants à la gloire du peuple palestinien qui résiste héroïquement aux odieuses attaques de l’entité sioniste.

Djamel Dendane, président de l’Association Chihab pour les arts dramatiques, a déclaré à l’APS que cet événement de trois jours, organisé dans le cadre des événements culturels périodiquement organisés par l’association, visait à «mettre en valeur les jeunes talents et à les accompagner pour qu’ils puissent développer leurs capacités dans le domaine de l’art dramatique».

Le public annabi sera convié, tout au long de ces journées, à des représentations théâtrales parmi lesquelles «Virus» de l’association culturelle «Créateurs sans frontières», d’Annaba, «Le Cri» de l’Association culturelle Ta’ous, d’Annaba, «El Haïdouf» de la Coopérative Oscar pour la culture et les arts de Biskra, «La vagabonde», de l’Association Bouderka pour le Théâtre (El Bayadh) et «Moi et la terrasse» de la Coopérative des arts de la scène de Sidi Bel Abbes. Les Journées du Monodrame d’Annaba sont organisées en coordination avec la direction locale de la culture et des arts et en coopération avec le théâtre régional Azzedine-Medjoubi d’Annaba.