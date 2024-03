L’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel (ANIRA) a rappelé, dimanche dans un communiqué, à l’ensemble des professionnels du secteur de l’audiovisuel, la nécessité de respecter les spécificités du mois de Ramadhan et de se conformer aux règles juridiques et éthiques.

En prévision du mois de Ramadhan, l’ANIRA rappelle «à l’ensemble des professionnels du secteur de l’audiovisuel, la nécessité de respecter les spécificités et la sacralité du mois de Ramadhan, de se conformer strictement aux règles juridiques et éthiques et de ne pas se laisser entrainer par des visées purement lucratives ou verser dans le sensationnel au détriment de la profession».

L’Autorité a souligné «la nécessité de respecter scrupuleusement le référent religieux national dans les programmes religieux dispensés», appelant les chaînes audiovisuelles à «veiller à proposer des grilles de programmes qui tiennent compte de toutes les catégories de téléspectateurs et mettent en valeur la diversité de la culture algérienne, pour faire de ce mois sacré une opportunité propice pour promouvoir le patrimoine national».