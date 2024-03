Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a reçu, lundi, un appel téléphonique de son homologue britannique, Lord David Cameron, dans le cadre des concertations régulières entre l'Algérie et le Royaume uni sur les relations bilatérales et les questions internationales d'intérêt commun, notamment la situation humanitaire à Ghaza, indique un communiqué du ministère.

Les deux parties "ont salué le niveau de dialogue et de concertation politique entre les deux pays, notamment la coordination entre leurs missions permanentes au Conseil de sécurité sur la situation en Palestine et convenu de poursuivre les efforts pour parvenir à un cessez le feu immédiat et une prise en charge de la situation humanitaire à Ghaza en assurant l'acheminement des aides à ses populations", lit-on dans le communiqué.

Les deux ministres ont également "abordé les démarches pour l'adhésion de la Palestine à l'ONU en tant qu'action concrète dans le processus de consécration de la solution à deux Etats conformément aux résolutions onusiennes pertinentes". M. Attaf a renouvelé l'invitation à son homologue britannique pour effectuer une visite officielle en Algérie afin d'approfondir les concertations et d'élargir les domaines de coopération et de partenariat bilatérales entre les deux pays", conclut le communiqué.