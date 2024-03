L'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) a annoncé, samedi dans un communiqué, la baisse des prix des légumineuses à partir de dimanche, et ce après l'annulation de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par les autorités publiques dans le but de préserver le pouvoir d'achat du citoyen.

"L'OIAC informe tous les opérateurs et consommateurs que les prix de commercialisation des légumineuses connaitront une baisse à partir du 03 mars 2024, en application des mesures prises par les autorités publiques dans le but de préserver le pouvoir d'achat du citoyen, consistant en l'annulation de la TVA, estimée à 9%".

En application de ces mesures, de nouveaux prix seront appliqués à la vente des légumineuses, le prix du kilogramme de pois chiche de petit calibre sera cédé aux conditionneurs à 150 DA, aux commerçants de gros à 155 DA et aux détaillants et aux transformateurs de ce produit à 160 DA, alors que le riz sera vendu à 150/1 kg aux commerçants et 160 DA au consommateur. En ce qui concerne les nouveaux prix des pois chiches de calibre moyen, l'OAIC a précisé qu'ils seront commercialisés aux conditionneurs à 250 DA, aux grossistes à 255 DA, aux détaillants et aux consommateurs à 260 DA.

Quant au prix des pois chiches de gros calibre, ils seront commercialisés à 350 DA pour les conditionneurs, à 355 DA pour les grossistes, à 360 DA pour les détaillants, et au même prix pour le consommateur.

Les nouveaux prix du riz blanc pour les conditionneurs sont estimés à 125 DA, à 130 DA pour les grossistes, à 135 DA pour les détaillants, à 125 DA pour les transformateurs de pois chiches et de riz et à 135 DA pour le consommateur. S'agissant du prix du riz étuvé, il sera vendu aux conditionneurs à 115 DA, aux grossistes à 120 DA et aux détaillants à 125 DZD, et au même prix pour le consommateur.

Par ailleurs, le riz Basmati sera commercialisé aux conditionneurs à 190 DZD, à 195 DA aux grossistes, à 200 DA aux détaillants, et au même prix au consommateur, précise le communiqué de l'office.

Les haricots blancs seront vendus aux conditionneurs à 270 DA, aux grossistes pour 275 DA, aux détaillants pour 280 DA, et au même prix pour le consommateur, tandis que les haricots rouges seront commercialisés à 250 DA aux conditionneurs, à 255 DA aux grossistes, et à 260 DA aux détaillants et aux consommateurs. Les prix des différentes variétés de lentilles ont connu une baisse.

Le prix de vente des lentilles vertes pour les conditionneurs est de 230 DA, pour les grossistes 235 DA et pour les détaillants et les consommateurs à 240 DA.

Les lentilles corail sont vendues aux conditionneurs à 165 DA, aux grossistes à 170 DA et aux détaillants et aux consommateurs à 175 DA.

Quant aux lentilles brunes, elles sont vendues aux conditionneurs au prix de 150 DA, aux grossistes à 155 DA et aux détaillants et aux consommateurs au même prix, soit 160 DA. Les prix de vente des pois cassés sont de 140 DA aux conditionneurs, de 145 DA aux grossistes et de 150 DA aux détaillants, pour finalement être vendus aux consommateurs au même prix, selon les données de l'OAIC.