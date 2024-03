Une production de près de 570.000 quintaux d’olives a été enregistrée dans la wilaya de Mascara, dans le cadre de la saison agricole 2023-2024, a-t-on appris, dimanche, du directeur des Services agricoles (DSA).

M. Mohamed Djiri a précisé à l’APS que la campagne de cueillette des olives, récemment achevée, s’est soldée par la production de 569.000 quintaux (qx) d’olives, répartie sur 14.548 hectares pour un rendement moyen de 40 qx à l’hectare.

M. Djiri a fait observer que la production engrangée, cette année, est marquée par une nette augmentation, en comparaison avec celle réalisée l’année écoulée, lors de laquelle 567.700 qx d’olives ont été cueillis par les oléiculteurs de la région.

Le DSA a expliqué la hausse de la production, cette année, par la mobilisation, à partir du barrage de Chorfa, au profit du périmètre oléicole de la région de Sig, de volumes importants d’eaux destinées à l’irrigation, et ce, à la faveur de la campagne d’irrigation lancée en août dernier et par le suivi technique continu assuré par les équipes des subdivisions de la DSA au profit des professionnels de la filière.

Le volume engrangé est réparti à raison de 540.300 qx d’olive de table et 28.760 qx destinés à la production d’huile d’olive, a précisé le DSA. Par ailleurs, dans le cadre des actions visant l’extension des superficies réservées à l’oléiculture, le DSA a fait état de la mise en terre de plants d’oliviers sur une superficie de 600 hectares, ciblant particulièrement les zones montagneuses de cette collectivité locale de l’Ouest.

Il convient de signaler que la culture de l’olive, dans la wilaya de Mascara, est pratiquée au niveau du périmètre de Sig et de la plaine de la région éponyme, ainsi qu’au niveau de la plaine d’El Habra et des communes de Sig, Oggaz, Mohammadia, Sidi Abdelmoumene, Bouhenni et El Ghomri.