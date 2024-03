La 10e édition du Salon international des industries agro-alimentaires (SIAG 2024) sera organisée, du 4 au 7 mars au Centre des conventions d’Oran "Mohamed Benahmed", a-t-on appris, samedi, auprès des organisateurs.

Plus de 50 exposants d’Algérie et de l’étranger ont confirmé leur participation à cette manifestation économique, placée sous le thème "Notre futur commence maintenant", selon un communiqué de presse émanant de la Sarl "First Events", qui organise cet évènement.

"Ce rendez-vous annuel se veut une occasion pour les opérateurs économiques algériens et les professionnels du secteur de l’agro-industrie de faire connaitre leurs produits et leurs services et échanger leur savoir-faire avec leurs homologues étrangers, raffermir des liens et sceller des accords de partenariat bénéfiques pour les deux parties", selon le communiqué.

Dans le cadre de ce Salon, des conférences traitant de plusieurs axes sont au programme, dont "la sécurité alimentaire", "les défis liés à l’emballage et la transformation", entre autres, en présence de spécialistes et experts dans la filière agro-alimentaire. Des activités culinaires seront aussi au programme de ce Salon, en présence de certains "influenceurs" du monde de la cuisine, avec l’invitation de chefs réputés, à l’exemple de "Hichem Cook", a-t-on indiqué.