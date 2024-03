Une douleur violente dans l'épaule, qui survient par crises : c'est peut-être le signe d'une calcification tendineuse. Cette maladie touche essentiellement les femmes de 30 à 50 ans.

Unedouleur violente au point de réveiller la nuit, qui « lance » par crises... Impossible de bouger le bras tellement ça fait mal, même quand on est immobile. Ces signes sont caractéristiques d’une calcification tendineuse, due à un dépôt de calcium en surface des tendons.

Mais cela n’a rien à voir avec une alimentation qui serait trop riche en calcium. La maladie touche essentiellement les femmes, entre 30 et 50 ans. Elle peut même survenir plusieurs fois. Si elle se manifeste le plus souvent au niveau de l’épaule, elle peut aussi être généralisée. On parle dans ce cas de maladie des calcifications multiples. C’est douloureux, mais pas grave.

Des traitements à base d’antalgiques et d’anti-inflammatoires

Après avoir confirmé le diagnostic de calcification tendineuse avec une radio, le médecin cherche à soulager la douleur : immobilisation, glaçage, antalgiques par voie orale, infiltration font partie des traitements habituels. Si ça ne suffit pas, on peut utiliser des ondes de choc, comme on le ferait pour un calcul rénal.

La ponction-trituration du tendon, qui consiste à ponctionner la calcification avec une aiguille sous contrôle radiologique, est de moins en moins pratiquée. Il existe en effet un risque d’infection ou de lésion tendineuse. En dernier recours, si la douleur persiste plus de six mois, mieux vaut retirer chirurgicalement l’accumulation de calcium. Mais la plupart du temps, le dépôt s’évacue spontanément au cours d’une crise extrêmement douloureuse qui correspond à la rupture de l’amas calcique.