Les Pacistes ont fait un match nul face au USB, lors de la rencontre disputé au stade du 1er novembre avant-hier après-midi.

Les Jaune et bleu ont perdu, ainsi, deux autres points sur leur terrain a domicile au stade du 1er novembre. Que des regrets pour les protéger du technicien francais Martins qui auraient dû glaner les trois points de la confrontation. En effet, les équipiers de Boulbina ont créé plusieurs occasions de scorer surtout en première période.

Néanmoins l’efficacité était absente avec la précipitation des attaquants du PAC . Avec un peu plus de concentration, les pacistes aurait dû marquer en moins deux buts en premier période . Ayant dominé leur adversaire largement lors de ce half, les camarades de Ait Abdeslem pourraient faire la différance et jouer le reste du match plus à l’aise. Les protège de Mounir Zeghdoud ont pu préserver le point du nul et les Boulbina est consorts ont échoué durant cette rencontre pour améliorer leurs capitale point afin d'espérer de jouer une place africaine cette saison .

Sans faire un grand match, ils ont eu plusieurs opportunités sur les balles arrêtées de marquer en moins un but, mais ils n'ont pas su les exploiter. Tellement ils étaient tétanisés, ils ne savaient plus quoi faire à l'approche du but. Leur prestation en première mi-temps était catastrophique face à une jeune équipe de Biskra bien organisé en défense sur le score de parité que l'arbitre de la rencontre envoie les 22acteurs aux vestiaires .Après la pause citron

Il faut le dire, les Pacistes ont montré de belles choses lors de ce match, néanmoins le club a commis encore des erreurs offensives , ce qui lui a coûté la perte de deux précieux points face à une équipe bien organisée L' USB.

Avec les changements opérés par l'entraîneur Martins au retour des vestiaires, les jaune et bleu sont revenus avec de meilleures intentions. Malheureusement, ni Titraoui ni kouhil qui s'est retrouvé tout seul devant le gardien de L'US Biskra en deux reprise a la 67et75minute de jeu ne trouvant pas mieux que de tirer sur lui, aussi Sekkou, deux minutes plus tard, qui, après avoir fait le plus difficile, voit son tir dévié en corner par le gardien Meliana . Au lieu de continuer à attaquer pour tenter de trouver le chemin des filets, les Pacistes ont cédé à la nervosité, ce qui a compliqué leur tâche face à une jeune équipe de l'USB qui aurait pu exploiter les espaces laissés par les locaux lors des dernières minutes de la partie, le score reste inchangé jusqu'au siffle finale de l'arbitre de la rencontre que des regrets durant cette rencontre.

Yanis F