L'Entente de Sétif a infligé au MC Alger sa deuxième défaite de la saison, en le dominant (1-0) dans le choc de la 19e journée de Ligue 1 Mobilis, disputé samedi soir au stade du 8-Mai 1945.

Un succès assuré dès la 18e minute de jeu, grâce à Tahar Benkhelifa qui a réussi à tromper la vigilance de la défense mouloudéenne et de son gardien Litim. Une bonne opération pour "l'Aigle noir", qui se rapproche du podium, après avoir porté son capital à 30 points, alors que malgré la défaite, le MCA reste solide leader, avec 40 unités.

De son côté, le Paradou AC a laissé filer une excellente opportunité de se relancer dans la course aux premiers rôles, après s'être contenté d'un nul vierge à domicile contre l'US Biskra.

Une maigre récolte qui maintient les "Pacistes" à la deuxième place du classement général, ex aequo avec le CS Constantine et le CR Belouizdad, qui comptent également 31 points.

Les Sanafir sont allés ramener un bon nul (2-2) de leur déplacement chez la JS Saoura, grâce notamment aux réalisations de Dib (9') et Belhocini (67'), alors que le CRB n'a pas joué ce week-end, en raison de sa participation à la Ligue des champions africaine.

L'autre bonne affaire de la journée, a probablement été la victoire de l'ASO Chlef face au MC El Bayadh (2-1). Les Chélifiens avaient commencé par mener confortablement (2-0), grâce à Agbagno (31') et Bourdim sur pénalty à la 48', avant de se relâcher en toute fin de match, permettant aux visiteurs de sauver l'honneur, sur une réalisation de Serraoui (90'+8).

Mais cette victoire conserve tout de même son pesant d'or, car elle permet à l'ASO de se hisser à la 12e place du classement général, avec 23 points, au moment où le MCEB reste scotché au 9e rang, avec 25 unités au compteur.

Autre chaud duel inscrit au programme de cette 19e journée, le choc des mal-classés US Souf - ES Ben Aknoun, qui finalement n'est pas allé à son terme, après que l'arbitre directeur ait décidé de mettre précocement fin aux débats.

C'est désormais la Commission de discipline qui devrait prendre le relai, pour trancher dans cette affaire.

En attendant, l'autre mal-classé, le MC Oran avait plus ou moins bien négocié son déplacement chez le NC Magra, auquel il avait imposé le partage des points vendredi (1-1), quittant par la même occasion la zone de relégation (14e/13 pts). Pour rappel, cette 19e journée est amputée des matchs USM Khenchela - CR Belouizdad et USM Alger - JS Kabylie, ayant été reportés à des dates ultérieures, en raison de la participation du Chabab et de l'USMA aux différentes compétitions interclubs de la CAF.

Résultats partiels et classement

Résultats partiels et classement provisoire de la Ligue 1 Mobilis de football, à l'issue des matchs de vendredi et samedi, pour le compte de la 19e journée :

Vendredi, 1 mars :

NC Magra - MC Oran 1-1

Samedi, 2 mars :

ASO Chlef - MC El Bayadh 2-1

JS Saoura - CS Constantine 2-2

Paradou AC - US Biskra 0-0

ES Sétif - MC Alger 1-0

Match arrêté sur décision de l'arbitre :

US Souf - ES Ben Aknoun

Reportés à une date ultérieure :

USM Khenchela - CR Belouizdad

USM Alger - JS Kabylie

Classement : Pts J

1). MC Alger 40 18

2). CR Belouizdad 31 16

--). Paradou AC 31 18

--). CS Constantine 31 19

5). ES Sétif 30 18

6). JS Kabylie 27 18

--). USM Khenchela 27 18

8). USM Alger 26 17

9). MC El Bayadh 25 19

--). US Biskra 25 19

11). JS Saoura 24 19

12). ASO Chlef 23 19

13). NC Magra 21 18

14). MC Oran 15 19

15). ES Ben Aknoun 13 17

16). US Souf 7 18.