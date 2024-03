Quatre enfants supplémentaires sont morts de "malnutrition et de déshydratation" dans un hôpital du nord de la bande de Ghaza, menacée par la famine après près de cinq mois d'agression sioniste, a rapporté vendredi soir l'agence de presse palestinienne (Wafa).

"Quatre autres enfants sont morts de malnutrition et de déshydratation à l'hôpital Kamal Adwan, dans le nord de Gaza", a indiqué l'agence citant un communiqué du porte-parole du ministère de la santé, Ashraf al-Qudra.

La même source a précisé qu'au total, dix enfants étaient morts ces derniers jours des mêmes causes dans la bande de Ghaza. Selon l'ONU, 2,2 millions de personnes, soit l'immense majorité de la population, sont menacées de famine dans le territoire assiégé par l'entité sioniste, en particulier dans le nord où les destructions, les combats et les pillages rendent presque impossible l'acheminement de l'aide humanitaire. Une famine "est quasiment inévitable, si rien ne change", a de nouveau averti vendredi le porte-parole du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha), Jens Laerke.

Jeudi, une distribution d'aide humanitaire a tourné à la tragédie à la suite de tirs sionistes et d'une bousculade. Des témoins ont affirmé que des soldats sionistes avaient tiré sur une foule affamée qui se précipitait vers des camions d'aide humanitaire dans la ville de Ghaza, dans le nord du territoire. Le bilan est de 115 morts et environ 760 blessés, selon le ministère de la Santé.

La communauté internationale a réclamé vendredi une enquête et un cessez-le-feu à Ghaza, près de cinq mois après le début de l'agression sioniste le 7 octobre. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste, lancée le 7 octobre 2023 contre la bande de Ghaza, s'est alourdi samedi à plus de 30.000 martyrs, des femmes et des enfants pour la plupart, et provoqué des destructions massives.

Une équipe onusienne apporte de l'aide à l'hôpital Al-Chifa de Ghaza

Une équipe de l'ONU a apporté vendredi de l'aide à l'hôpital Al-Chifa dans la ville de Ghaza. C'est la première fois en plus d'une semaine que l'organisation mondiale est en mesure d'apporter une telle aide dans le nord de la bande de Ghaza assiégée, selon des personnels humanitaires de l'ONU.

Une équipe du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), de l'Organisation mondiale de la santé et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance a ainsi apporté des médicaments, des vaccins et du carburant pour aider à assurer le fonctionnement de l'établissement médical, a déclaré l'OCHA.

Cette équipe a également rencontré des personnes blessées jeudi alors qu'elles cherchaient de l'aide vitale dans l'ouest de la ville de Ghaza.

L'hôpital, le plus grand de l'enclave palestinienne, aurait admis plus de 700 personnes blessées lors de cet incident, dont 200 étaient toujours hospitalisées vendredi, selon l'OCHA.

Au moment de cette visite vendredi matin heure locale, l'hôpital avait reçu les cadavres de plus de 70 victimes de l'incident. D'après l'autorité sanitaire, cet incident a fait 112 martyrs.