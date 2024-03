La déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi a procédé samedi dans la localité de Guerrara, (120 km au nord est de Ghardaïa) au lancement du camp médical de prise en charge "Gratuite" des enfants atteints d’une infirmité motrice cérébrale (IMC).

"Cette opération de solidarité envers les enfants issus des familles défavorisées à pour objectif d’encourager ces médecins bénévoles et volontaires qui déploient des efforts considérables pour la prise en charge à titre gracieux de ces malades", a déclaré à l’APS Mme Cherfi. "Une prise en charge précoce permet de réduire sa prévalence", a-t-elle souligné , avant d’ajouter que "nous sommes ici pour encourager cet élan d’humanisme, et accompagner les enfants en situation de handicap et de défendre leur cause".

De son côté le chef de la mission médical , Dr , Mohamed Benmaamar, a indiqué que "ce camp dédié aux enfants atteints d’une IMC , réalisé dans le cadre associatif , permettra d’ausculter 250 malades et trier ceux qui nécessitent une intervention chirurgicale". "Plus de 23.000 malades atteints d’une infirmité motrice cérébrale sont enregistrés en Algérie", a fait savoir ce praticien, avant d’appeler les futures mères à un suivi médical de grossesse et un accouchement dans un milieu médicalisé pour réduire les cas de cette pathologie. Pour sa part le directeur de la santé de la wilaya, Ahmed Zenati, a fait savoir que cette mission médicale d’une trentaine de médecins spécialistes, chirurgiens et infirmiers, "est appelé à prendre en charge durant quatre jours les enfants atteints de cette maladie avec l’utilisation d’une technique d’injection de toxine au niveau de hôpital de Guerrara doté d’un plateau technique moderne".

Des cycles de formation pratique et théorique au profit des professionnels de santé, seront organisés durant ce camp médical, dans le cadre de la formation continue, ont indiqué les organisateurs.