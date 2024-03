L'Agence Algérie Presse Service "APS" a signé, samedi à Alger, un accord de coopération avec l'agence gabonaise de presse "AGP", portant échange de contenus médiatiques et d'expertises dans le domaine médiatique.

L'accord a été signé, en marge des travaux du 7e Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), par le Directeur général de l'APS, M. Samir Gaid, et son homologue de l'AGP, M. Ghislain Ruffin Etoughet Nzuet, en présence de M. Mohamed Meziane, Directeur général de la Communication, de l'Information et de la Documentation au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, qui a coordonné la conclusion de cet accord, et de cadres du ministère.

En vertu de cet accord, les deux agences procèderont à un échange de contenus d'information importants intéressant l'Algérie et le Gabon et au renforcement de la couverture médiatique des évènements dans les deux pays, a indiqué le Directeur général de l'agence gabonaise.

Il a, à cet égard, souligné la volonté de son agence de conclure cet accord avec l'APS, l'une des agences de presse "pionnières" dans le continent africain, en termes d'action médiatique, de ressources humaines qualifiées, d'équipements et de capacités techniques qui reflètent l'importance et la place de l'Algérie, ainsi que sa grande renommée sur la scène médiatique internationale.

Il a, en outre, salué "la coopération conjointe et constante avec une agence aussi prestigieuse que l'APS, parallèlement à la coopération fraternelle entre l'Algérie et le Gabon, traduite par des accords historiques". Enfin, le même responsable a salué "l'attachement de M. Gaid à discuter et à approuver ledit accord", affirmant qu'AGP ne ménagera aucun effort pour "redynamiser ce partenariat et en assurer la pérennité".