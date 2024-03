Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et ses frères, Kaïs Saïed, président

de la République tunisienne, et Mohamed Younes El-Menfi, président du Conseil présidentiel libyen, ont eu une rencontre tripartite, lors de laquelle ils ont passé en revue les résultats

du 7e Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), tenu samedi à Alger,

indique un communiqué de la Présidence de la République.

"M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République et ses frères, Kaïs Saïed, président de la République tunisienne, et Mohamed Younes El-Menfi, président du Conseil présidentiel libyen, ont eu, ce jour, une rencontre tripartite, lors de laquelle ils ont passé en revue les résultats du 7e Sommet du GECF, tenu à Alger", lit-on dans le communiqué. "Les présidents ont également examiné la situation dans la région du Maghreb et souligné, au terme de cette rencontre, la nécessité d'unifier et d'intensifier les efforts pour relever les défis économiques et sécuritaires, au service des intérêts des peuples des trois pays", note le communiqué.

Il a été décidé, par ailleurs, de la tenue d'une rencontre maghrébine tripartite, tous les trois mois, la première en Tunisie après le mois sacré du Ramadhan, précise la même source.

A l'issue de cette rencontre, le président de la République a tenu un entretien bilatéral avec son frère, Kaïs Saïed, lors duquel ils ont passé en revue les relations bilatérales et les moyens de les renforcer, conclut le communiqué.

Le président de la République reçoit les félicitations des dirigeants des pays participants

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu les félicitations des dirigeants des pays participants au 7e Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), pour le succès de cette rencontre tenue samedi à Alger.

Au terme des travaux, le président de la République a reçu les félicitations des dirigeants des pays participants pour le succès qui a couronné les travaux de ce Sommet. "Je voudrais vous remercier pour votre forte présence et pour l'intérêt que vous avez accordé aux travaux de ce Sommet qui a été couronné de succès, grâce à tous les participants et à la corporation médiatique", a déclaré le Président de la République devant les délégations médiatiques chargées de la couverture des travaux

du Sommet au Centre international de conférences (CIC) "Abdelatif-Rahal".

Le SG de l'OAPEC salue les efforts de l'Algérie dans l'organisation sommet

Le Secrétaire général de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OAPEC), Djamel Aissa El Loughani a mis en avant les efforts de l'Algérie dans l'organisation du 7e Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) tenu, samedi à Alger, sous la présidence du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, appelant à l'adoption du gaz comme principal composant du système énergétique.

Conduite par M. El Loughani, la délégation du Secrétariat général de l'OAPEC a pris part aux travaux du Sommet à l'invitation du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, indique un communiqué du ministère.

Dans une déclaration en marge des travaux du Sommet du GECF, M. El Loughani a salué les efforts de l'Algérie dans l'organisation de "cet important sommet qui constitue une occasion pour la promotion de la coopération entre l'ensemble des acteurs dans l'industrie gazière", la félicitant pour avoir abrité le siège de l'Institut de recherches sur le gaz relevant du GECF (GRI) installé à Alger.

Le Sommet se tient "au moment ou l'échiquier énergétique mondial connait des mutations radicales et nombre de défis dont la baisse des investissements dans les hydrocarbures fossiles", a-t-il déclaré.

En dépit de ces défis, poursuit M. El Loughani, il existe des opportunités prometteuses pour l'industrie du gaz, appelant à "la conjugaison des efforts et au rapprochement des vues entre l'ensemble des parties, en tirant les enseignements des expériences du passé en vue d'assurer l'avenir de l'énergie durable".

"Les fluctuations ayant secoué les marchés mondiaux ces deux dernières années étaient des signes avant-coureurs démontrant que la stabilité des marchés mondiaux et la sécurité énergétique demeurent dépendants du flux d'investissements dans le secteur gazier en vue de créer un équilibre entre les objectifs de la neutralité carbone et la sécurité énergétique", a-t-il souligné. Il a, également, mis l'accent sur "l'impératif d'adopter le gaz naturel comme carburant principal dans le système énergétique à l'avenir", ajoutant qu'on "ne saurait réaliser une transition fluide et inclusive, ni baliser le chemin d'un avenir énergétique durable sans miser sur le gaz naturel dans le mix énergétique au delà de l'année 2050".

Passant en revue les potentialités gazières dans les pays arabes, le SG de l'OAPEC a souligné que la région arabe a marqué sa présence sur l'échiquier mondial du gaz, eu égard au besoin pressant du marché européen d'augmenter les approvisionnements en gaz provenant de cette région, grâce au partenariat économique d'envergure conclu entre les deux parties et qui remonte à plusieurs décennies, outre les potentialités de la région qui renferme près de 27% des réserves mondiales prouvées de gaz. Les exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) des pays arabes ont enregistré un niveau record depuis 2013 avec 114,5 millions de tonnes exportés, maintenu en 2023, a-t-il ajouté.

El Loughani a, en outre, prévu une contribution plus importante de la part des pays arabes dans le commerce international à l'avenir, après le parachèvement des projets et des installations de liquéfaction, en cours de réalisation en Algérie, au Qatar, aux Emirats arabes unis et en Mauritanie, qui contribueront à l'augmentation de la capacité d'exportation des pays arabes de près de 60% pour atteindre les 215 millions de tonnes/an d'ici à 2030, a conclu le communiqué.

La Déclaration d'Alger une étape réussie vers la stabilité énergétique mondiale

Des experts en économie ont affirmé que la Déclaration d'Alger issue du 7e Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), tenu samedi, était une étape "réussie" vers la stabilité énergétique mondiale.

Les experts, rencontrés par l'APS à l'issue du Sommet, tenu au Centre international des conférences (CIC) "Abdelatif Rahal", ont souligné que la Déclaration adoptée par les Chefs d'Etat et de gouvernement du GECF incarne la réussite du Sommet dans la cristallisation d'une vision commune qui jette les bases de la stabilité du marché, en promouvant l'industrie gazière.

L'analyste à la bourse de Stockholm (Suède), Noureddine Legheliel, a qualifié les résultats du Sommet d'Alger de "très positifs, car ils constituent un acquis pour l'industrie gazière mondiale, à même de conforter la position des producteurs sur la scène énergétique mondiale.

Il a ajouté que la Déclaration d'Alger consacre le rôle du Forum en tant que "force" sur le marché, du fait qu'il regroupe les grands pays producteurs de cette énergie.

Il a soutenu qu'en dépit de l'importance des défis face aux difficultés que connaissent les marchés des matières premières, la volonté politique de ces pays exprimée lors de ce Sommet, fait tout de même la différence.

De son côté, le doyen de la Faculté des hydrocarbures et de la chimie à l'Université de Boumerdes, Boudjemaa Hamada, a affirmé que le document de la Déclaration d'Alger était à la hauteur des aspirations, ayant satisfait à toutes les attentes, ce qui fait du Sommet d'Alger "un Sommet réussi par excellence". Il a souligné que l'un des facteurs de la réussite du sommet d'Alger est que ce dernier a abordé l'industrie gazière dans toutes ses dimensions (investissements, garantie des approvisionnements sur le marché, volet technologique), outre le fait qu'il a mis en avant ce secteur comme étant "un facteur de stabilité et de quiétude pour les pays à la fois exportateurs et consommateurs d'énergie.

L'expert économique, Farid Benyahia, a expliqué, pour sa part, que la "Déclaration d'Alger" a plaidé pour les intérêts des pays producteurs face à la tendance mondiale de réduire le rôle du gaz en tant que ressource fossile, alors qu'il est une énergie propre garantissant la sécurité énergétique mondiale.

Ainsi, ce sommet constitue une assise pour parvenir à un équilibre des visions entre les producteurs et les consommateurs, en tenant compte du droit des pays au développement et à profiter de leurs richesses, ainsi que de la nécessité d'assurer des approvisionnements stables et sécurisés et de l'importance d'œuvrer à la lutte contre le phénomène du réchauffement climatique, selon l'expert.

Face à la demande mondiale croissante en gaz, il est important d'augmenter les investissements dans ce secteur, où les pays producteurs doivent dépenser plus de 9.000 mds usd pour répondre aux besoins des marchés, a souligné M. Benyahia, se basant sur les dernières études. Pour sa part, l'expert Larbi Ghouini a estimé que la Déclaration d'Alger est "globale et répond à toutes les préoccupations soulevées", sachant que tout en réaffirmant l'engagement des pays producteurs à adopter les normes environnementales, elle a rejeté les restrictions sur l'industrie du gaz.

Outre "la nécessité d'ouvrir un dialogue constructif et équitable entre les pays producteurs et les pays consommateurs" que prévoit la Déclaration d'Alger, le document ouvre largement la voie à la coopération entre les producteurs, en permettant aux pays ayant une expérience dans la production comme l'Algérie d'accompagner d'autres pays nouveaux sur la scène énergétique tels que la Mauritanie et le Sénégal, ce qui est également considéré comme l'un des points forts du Sommet d'Alger.