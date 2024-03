Le ministre palestinien des Affaires étrangères et des Expatriés, Riyadh Al-Maliki, a appelé dimanche en Turquie, à un cessez-le-feu durable avant le mois sacré du Ramadan, rapporte, l'agence palestinienne de presse, Wafa.

M. Al-Maliki, a souligné qu'un cessez-le-feu durable avant le mois de Ramadan,- assurant une protection internationale aux civils palestiniens, et fournissant une aide humanitaire en toute sécurité -,"est une principale priorité maintenant".

Le chef de la diplomatie palestinienne s'exprimait lors de sa rencontre avec son homologue roumaine, Luminita Odobescu, en marge du troisième Forum diplomatique d'Antalya, en Turquie, avec laquelle il a discuté des derniers développements dans les territoires palestiniens occupés, notamment la situation "catastrophique" actuelle vécue par le peuple palestinien dans la bande de Ghaza, en proie à une agression menée par les forces d'occupation sionistes depuis près de cinq mois.

De son côté, Mme Odobescu a réaffirmé la solidarité de son pays avec le peuple palestinien, soulignant l'importance "de mettre fin à la tragédie en cours" dans l'enclave palestinienne, et de parvenir à un cessez-le-feu avant le début du mois de Ramadan. La cheffe de la diplomatie Roumaine a assuré, que son pays "continuera à faire pression", et à activer au niveau international, afin de fournir une aide et des besoins fondamentaux au profit du peuple palestinien dans l'enclave palestinienne.

Ghaza: le bilan de l'agression sioniste s'élève à 30410 martyrs

Le bilan de l'agression lancée le 7 octobre dernier par l'armée de l'occupation sioniste contre la bande de Ghaza, s'est alourdi dimanche à au moins 30.410 martyrs, ont annoncé des sources médicales palestinienne. Les mêmes sources ajoutent que le bilan des blessés est passé à 71.700 depuis le 7 octobre, alors que des milliers de victimes se trouvent encore sous les décombres.

Un précédent bilan a fait état de 30.200 martyrs et plus de 70.400 blessés. Selon l'agence de presse palestinienne, Wafa, les forces d'occupation ont commis 9 massacres contre des familles dans la bande de Ghaza, causant 90 martyrs et 177 blessés, au cours des dernières 24 heures. Par ailleurs, l'hôpital Kamal Adwan, dans le nord de la bande de Ghaza, a annoncé que le nombre d'enfants décédés à cause de la malnutrition et du manque de soins et de carburant à l'hôpital était passé à 15 martyrs, les enfants étant confrontés à une déshydratation et à une malnutrition graves, l'hôpital étant hors service.

Des milliers de personnes se rassemblent à Los Angeles contre la politique des Etats-Unis

Des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés et ont défilé dans le centre de Los Angeles samedi, dénonçant la politique américaine à l'égard de la Palestine. De nombreux manifestants portaient des keffiehs palestiniens, et ont défilé dans les rues principales du centre de Los Angeles avec des drapeaux palestiniens, en scandant des slogans tels que "arrêtez le génocide" et "libérez la Palestine".

Un homme d'âge moyen a été vu en train de brandir une pancarte sur laquelle figurait le portrait d'Aaron Bushnell et de crier ses paroles : "Je ne serai plus complice d'un génocide".

Aaron Bushnell, un militaire de l'armée de l'air américaine âgé de 25 ans, est mort après s'être immolé par le feu à Washington, le 25 février dernier, pour protester contre le soutien des Etats-Unis aux attaques sionistes contre Ghaza qui se poursuivent depuis le mois d'octobre dernier.

"Ghaza est confrontée à la famine, ses hôpitaux sont assiégés, les menaces d'invasion terrestre à Rafah se rapprochent, et l'occupant poursuit son assaut sur les plus de 2 millions de Palestiniens de la bande de Ghaza", a déclaré Code Pink, l'un des organisateurs de la manifestation de samedi, sur son site officiel.

"Nous devons montrer toute notre force maintenant pour garantir un cessez-le-feu durable et la fin du siège de Ghaza". Des dizaines de travailleurs culturels se sont également rassemblés samedi matin devant l'aéroport de Santa Monica, où se tenait l'exposition Frieze Los Angeles, pour protester contre la poursuite du financement par les Etats-Unis des attaques sionistes contre Ghaza.

Frieze Los Angeles est un salon d'art international de premier plan consacré à l'art contemporain. De nombreux visiteurs sont passés en klaxonnant et en applaudissant, le poing levé, tandis que les manifestants brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "Laissez vivre Ghaza" et "A quoi sert l'art qui ignore le génocide ?".