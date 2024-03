Le président de transition au Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 6 mai 2024, au cours d'une cérémonie tenue samedi à N'djamena. "Après une sereine et profonde réflexion, j'ai décidé de donner suite au choix que vous avez porté sur notre modeste personne comme candidat de la coalition 'Pour un Tchad uni' pour la présidentielle de 2024.

Mon silence ne pourrait durer plus longtemps, je me dois de réagir", a déclaré Déby à des centaines de partisans en liesse. Le 13 janvier, le Mouvement patriotique du salut (MPS, au pouvoir entre 1990 et 2021), a désigné le général Déby comme son président d'honneur et son candidat à la présidentielle.

Ce samedi, 220 autres partis se sont réunis autour du MPS dans une coalition dénommée "Pour un Tchad uni" pour soutenir cette candidature. "Le Tchad a la chance d'avoir un homme de terrain, un homme d'action, un homme de convictions (...) Vous êtes le choix du peuple", a affirmé Mahamat Zen Bada, secrétaire général du MPS et président de la coalition "Pour un Tchad uni", qui a prédit une victoire écrasante dès le premier tour de la présidentielle.

Selon le calendrier électoral publié le 27 février par l'Agence nationale de gestion des élections, la présidentielle aura lieu le 6 mai. Le dépôt des candidatures est fixé du 6 au 15 mars prochain. Mahamat Idriss Déby Itno est arrivé au pouvoir le 20 avril 2021, à la suite du décès tragique de son père, le maréchal Idriss Déby Itno.