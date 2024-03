Le 7e Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), tenu samedi à Alger, sous la présidence du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a été sanctionné par l'adoption de la "Déclaration d'Alger" qui a mis l'accent sur

le soutien à un dialogue solide et ciblé entre les producteurs et les consommateurs, relevant l'importance de promouvoir le gaz naturel comme une source d'énergie fiable.

La Déclaration d'Alger, lue par le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab devant les participants au Sommet, a insisté sur "le soutien à un dialogue solide et significatif entre les producteurs, les consommateurs, et les autres parties prenantes concernées, en vue d'assurer la sécurité de la demande et de l’approvisionnement, favoriser la stabilité du marché et plaider pour des marchés du gaz naturel transparents, sans entrave et non discriminatoires".

Les pays membres du Forum ont exprimé, dans cette Déclaration, leur détermination à "renforcer la coopération en vue de maintenir la fiabilité et la résilience des systèmes de gaz naturel, offrir un approvisionnement efficace et fiable en gaz naturel et étendre l'utilisation du gaz naturel pour un développement durable", appelant à "des investissements opportuns pour la stabilité du marché, un flux sans entrave des ressources financières, l'accès à la technologie et le transfert de connaissances de manière non discriminatoire".

L'accent a, également, été mis sur l'engagement envers les objectifs du GECF et la détermination à renforcer le rôle du Forum, tout en soulignant sa contribution à la sécurité, à l'équité et à la pérennité énergétiques mondiales, outre l'"effort pour gérer efficacement et encourager l’utilisation des ressources gazières naturelles des pays membres, visant à promouvoir un développement durable qui profite à la fois aux producteurs et aux consommateurs".

Le document a, à ce propos, mis en avant "les contributions du gaz naturel, respectueux de l'environnement, à la lutte contre les changements climatiques et son importance pour consacrer des transitions énergétiques justes, équitables, ordonnées, inclusives et durables, tout en tenant compte des circonstances, capacités et priorités nationales", outre le fait que "la croissance économique, le progrès social et la protection de l’environnement sont trois piliers étroitement liés et complémentaires du développement durable" La Déclaration a en outre évoqué "les risques et les défis des marchés du gaz naturel découlant de la situation géopolitique et la situation économique, notamment en termes de flux physiques, de fonctionnement des marchés, des arrangements contractuels, du flux d’investissements durables et de l’intégrité des infrastructures sensibles du gaz naturel, soulignant "l'importance primordiale de la sécurité de la demande de gaz naturel, des cadres juridiques et réglementaires transparents et non discriminatoires et d'une politique énergétique, commerciale, fiscale, outre les politiques environnementales dans les pays importateurs et de transit de gaz naturel". La Déclaration a, également, mis en avant l'importance de la coopération et de la coordination entre pays membres pour le développement de la recherche, de l'innovation, des connaissances et du transfert de technologies liées au gaz naturel, ainsi que pour le partage des meilleures pratiques et la promotion du renforcement des capacités, tout en affirmant "les droits souverains, absolus et permanents des pays membres sur leurs ressources en gaz naturel".

Soutenir les aspirations de l'Afrique dans la lutte contre "la précarité énergétique"

Le Sommet a, aussi, reconnu le rôle fondamental du gaz naturel dans la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, la prise en charge des besoins énergétiques mondiaux croissants et la garantie d'un accès universel à une énergie abordable, fiable, durable et moderne pour tous, outre le renforcement de la place du GECF en augmentant sa visibilité internationale, en attirant de nouveaux membres, et en élargissant la coopération avec les organisations et entités internationales concernées. S'agissant de l'accès à l'énergie et de son impact sur le développement, la "Déclaration d'Alger" a affiché son ferme soutien aux "pays africains dans leurs aspirations et leurs efforts louables pour lutter contre la précarité énergétique, relever les défis liés à l'accès à l'énergie, et favoriser un développement socio-économique durable, équitable et inclusif tout en protégeant l'environnement, conformément au Programme de développement 2030 des Nations Unies et à l'Agenda 2063 de l'Union africaine (UA)".

Le Forum a fait part, à travers le document, de son rejet de "l'utilisation du changement climatique comme justification pour mettre en œuvre des mesures qui entravent les investissements dans les projets de gaz naturel ou créer tout moyen de discrimination arbitraire ou toute restriction déguisée en violation directe des règles commerciales", outre le rejet de toute "intervention artificielle sur les marchés du gaz naturel, y compris les tentatives de modifier la détermination des prix et la gestion des risques des marchés, ainsi que l'imposition de plafonnements de prix motivée par des raisons politiques, qui ne peuvent qu'aggraver la situation du marché et décourager les investissements nécessaires pour satisfaire la demande énergétique mondiale".

La Déclaration affirme la condamnation par le Forum de la mise en œuvre "unilatérale d'actions et de mesures fiscales sans précédent supposées être justifiées par la garantie de la sécurité de l'approvisionnement énergétique par certains, au détriment des règles du marché du gaz naturel, et au risque d'accentuer les déséquilibres au détriment des personnes en situation de vulnérabilité". Par ailleurs, la Déclaration a souligné l'importance cruciale de la sauvegarde des infrastructures sensibles liées au gaz naturel, y compris les infrastructures transfrontalières, pour garantir leur fiabilité et leur résilience, outre le renforcement de la coopération internationale et de la résilience aux catastrophes naturelles, aux incidents techniques et aux menaces d'origine anthropique, y compris l'utilisation malveillante des technologies de l'information et de la communication".

"L'âge d'or du gaz naturel est encore devant nous" (Secrétaire général)

Le Secrétaire général (SG) du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), Mohamed Hamel a affirmé, samedi à Alger, l'importance du gaz naturel dans l'avenir du marché énergétique mondial, soulignant la nécessité de renforcer l'investissement dans cette ressource, au vu de son rôle dans le développement économique, la prospérité sociale et la protection de l'environnement.

Dans son allocution à l'ouverture du 7e Sommet du GECF, sous la présidence du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au Centre international des Conférences "Abdelatif Rahal", M. Hamel a indiqué que "l'âge d'or du gaz naturel est devant nous et non derrière nous", en témoignent les prévisions sur la part du gaz naturel dans le mix énergétique mondial, devant passer de 23% actuellement, à 26% à l'horizon 2050.

Après avoir précisé que cette évolution devrait être accompagnée par des investissements mondiaux dans l'industrie du gaz, d'une valeur de 9 trillions USD à l'horizon 2050, M. Hamel a assuré que l'appel à arrêter l'investissement dans le domaine de l'industrie du gaz sous prétexte de protéger l'environnement, est "un appel trompeur" qui ne mènera qu'au retour à l'utilisation du charbon, avec ses retombées négatives sur l'environnement.

Il a affirmé, dans ce sens, que le gaz naturel, en tant que ressource disponible et propre, devra "nous permettre de réaliser les objectifs du développement durable (ODD), en assurant une transition énergétique sans marginalisation", estimant que le renforcement du rôle du gaz naturel contribue à réduire les gaz à effet de serre, outre sa contribution à assurer la sécurité alimentaire, étant donné que le gaz naturel est l'une des ressources utilisées dans la production d'engrais agricoles.

Evoquant "le rôle éminent" du GECF sur l'échiquier énergétique mondial, le SG du GECF dont l'Algérie est membre fondateur, a souligné l'engagement des pays membres à poursuivre le développement de la chaîne gazière pour garantir le bien-être des peuples, tout en investissant dans la réduction de l'empreinte carbone, le torchage, l'amélioration de l'efficacité énergétique, et l'intégration des énergies renouvelables.

M. Hamel a également insisté sur le fait que le Forum "a dessiné les contours de l'avenir énergétique, notamment du gaz naturel, comme levier et plateforme de coopération et de dialogue".

Le Forum œuvre à la concrétisation d'une stratégie à long terme lancée en 2022 et d'un programme d'action quinquennal, a-t-il rappelé, mettant en relief l'importance que le Forum porte au dialogue avec les pays consommateurs à travers les rencontres et ateliers internationaux.

Concernant l'Institut de recherche sur le gaz (GRI) du GECF, dont le siège avait été inauguré jeudi à Alger, M. Hamel a remercié les autorités algériennes pour avoir abrité le siège de cette institution de recherche internationale.

La demande mondiale de gaz naturel devrait augmenter de 34% d'ici à 2050 (Rapport)

La demande mondiale de gaz naturel devrait augmenter de 34% et sa contribution au mix énergétique mondial passera de 23% actuellement à 26% d'ici à 2050, indique le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), dans son rapport annuel "Global Gas Outlook 2050", qui sera présenté vendredi à Alger en marge des travaux du 7ème Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement du Forum.

"Le gaz naturel est une source d’énergie polyvalente, appelée à rester indispensable pour les décennies à venir.

D’ici 2050, la demande de gaz naturel devrait augmenter de 34%, augmentant considérablement sa part dans le mix énergétique mondial de 23 % actuellement à 26 %", est-il précisé dans un communiqué publié vendredi par le GECF sur son site électronique. Cette 8éme publication du Forum, qui fournit des projections énergétiques à long terme (2050), a été présentée et débattue jeudi par les professionnels de l'industrie gazière et les académiciens ainsi que les participants au sommet d’Alger lors d’une séance tenue à huis clos au Centre international des conférences Abdelatif Rahal (CIC).

La présentation a commencé par une courte vidéo mettant en évidence les principales conclusions du rapport, a fait savoir le communiqué ajoutant que le prochain rapport détaillé devrait être rendu public le 12 mars 2024 et fournir "des informations inestimables aux dirigeants et aux décideurs politiques du secteur de l'énergie".

Dans ce rapport qui donne un aperçu de l'avenir du gaz naturel jusqu'en 2050, le Forum a souligné que le gaz naturel devrait continuer à jouer "un rôle important dans le mix énergétique mondial jusqu'en 2050 et au-delà".

Ainsi, ce rapport phare annuel mondialement reconnu a mis en lumière dans cette nouvelle édition l'évolution des tendances du marché de l'énergie et a fourni des prévisions et des analyses essentielles à long terme pour orienter les décisions politiques et d'investissement.

Il présente également une vision convaincante de la demande de gaz naturel et de l'expansion du commerce, alignée sur les efforts mondiaux visant à parvenir au développement durable et à relever les défis du changement climatique.

Dans ce contexte, le GECF a noté que "le gaz naturel, en tant que partenaire stratégique des sources d’énergie renouvelables, est sur le point de jouer un rôle central dans la promotion de transitions énergétiques justes, ordonnées et équitables".

Il a souligné aussi que l’utilisation du gaz naturel, en tant qu’hydrocarbure le plus propre, présente de nombreux avantages à multiples facettes.

Il s’agit de sa contribution de "manière significative à la réduction de la pollution intérieure et de la déforestation, tout en améliorant la qualité de l’air".

De plus, il joue "un rôle essentiel dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et offre un soutien de secours essentiel aux sources d’énergie renouvelables variables et intermittentes".

Le gaz naturel est un ingrédient essentiel dans la production de produits pétrochimiques et d'engrais garantissant la sécurité alimentaire.

Par ailleurs, le "GECF Global Gas Outlook 2050" est développé principalement sur la base du Global Gas Model (GGM), un modèle qui présente une polyvalence remarquable et offrant des prévisions complètes du bilan énergétique pour 136 pays et plus de 80 agrégations régionales, a-t-on souligné de même source, tout en assurant que "le GGM couvre 35 combustibles et 37 secteurs et constitue une base solide pour les projections perspicaces et détaillées présentées dans le Global Gas Outlook 2050".