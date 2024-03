Le ministre de l'Energie et des mines, Mohamed Arkab, a reçu samedi à Alger, le ministre azerbaïdjanais de l'Energie, Parviz Chahbazov, avec lequel il a examiné les moyens de développer les relations de coopération entre les deux pays dans le domaine de l'énergie, indique un communiqué du ministère.

La rencontre s'est déroulée au Centre international de conférences (CIC) "Abdelatif Rahal", en marge des travaux du 7e Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), en présence du P-dg de Sonatrach et des cadres du ministère, précise la même source.

Les deux parties ont évoqué le mémorandum d'entente signé en novembre 2022 à Alger, au terme de la visite de travail effectuée par le ministre azerbaïdjanais, ainsi que les moyens de le réactiver.

Lors de la rencontre, les deux parties ont également passé en revue les opportunités d'investissement entre les sociétés des deux pays à toutes les étapes de la chaine de valeur dans le secteur des hydrocarbures, ainsi que les voies et moyens d'intensifier la coopération et d'échanger les expertises entre Sonatrach et la Compagnie nationale pétrolière et gazière d'Azerbaïdjan "Socar.

Les deux parties ont salué le processus de dialogue permanent et de concertation entre les deux pays dans le cadre du GECF et entre les pays de l'Opep et les pays non membres pour la stabilité des marchés à moyen et long termes, conclut le communiqué.