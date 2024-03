Le représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine de football, l'USM Alger, recevra dimanche les Sud-Africains de Supersport United au stade olympique du 5-juillet (17h00), avec l'objectif de réaliser un bon résulter et terminer leader du groupe A de la phase de poules, à l'occasion de la 6e et dernière journée.

Battu dimanche dernier pour la première fois depuis le début de cette phase, en déplacement face aux Libyens d'Al-Hilal Benghazi (2-1), les "Rouge et Noir" devront impérativement renouer avec la victoire, histoire de stopper l'hémorragie, eux qui restent sur une série de quatre revers de rang, toutes compétitions confondues.

Leader de son groupe avec 10 points, à deux longueurs d'avance sur son dauphin Future FC d'Egypte (8 pts), l'USMA aura besoin d'un seul point pour s'assurer la première place, qui lui permettrait de disputer la seconde manche des quarts de finale à domicile. Mal en point en championnat de Ligue 1 Mobilis, l'USM Alger tentera à l'occasion de la réception des Sud-Africains de renouer avec le succès et confirmer son statut comme de tenant du titre de la Coupe de la Confédération, décidé à aller loin dans la compétition et défendre bec et ongles son trophée. Sur le plan effectif, le club cher aux fans du populaire quartier algérois de Soustara, sera privé des services de pas moins de quatre joueurs clés : le défenseur Lamara, les milieux Benzaza et Boukhanchouche, ainsi que l'attaquant Belkacemi, tous blessés.

De son côté, la formation sud-africaine (4e, 4 pts) abordera ce rendez-vous sans la moindre pression, puisqu'elle est déjà éliminée, à l'issue du match nul concédé lors de la 5e journée à domicile face à Future FC (1-1). Les coéquipiers de Lyle Lakay, auteur d'un match nul mercredi en déplacement en championnat face à Cap Town City (1-1), aborderont cette rencontre avec la ferme intention de quitter la compétition sur une bonne note. Dans l'autre match du groupe A, les Egyptiens de Future FC (2e, 8 pts) livreront un duel à distance avec l'USMA pour la tête du groupe, à l'occasion de la réception d'Al-Hilal Benghazi (17h00).

Seule une victoire, cumulée à une défaite du club algérois, permettra aux Egyptiens de terminer leaders.

En revanche, la formation de Benghazi (3e, 6 pts) n'aura d'autre alternative que de l'emporter pour se qualifier.

Les deux premiers du groupe se qualifient aux quarts de finale.