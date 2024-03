Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, a annoncé, jeudi dans un communiqué, la réouverture de la plateforme numérique de gestion du certificat de respect des conditions et des modalités requises pour exercer l'activité d'importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l'état, en vue de permettre aux opérateurs économiques de renouveler et d'actualiser leurs certificats.

"Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations informe l'ensemble des opérateurs économiques activant dans le domaine de l'importation pour la revente en l'état, de la réouverture de la plateforme numérique de gestion du certificat de respect des conditions et des modalités requises pour exercer l'activité d'importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l'état, et ce en vue de permettre aux opérateurs économiques de renouveler et d'actualiser leurs certificats, conformément à la nouvelle formule portant le code Quick Read (QR) ou de leur apporter les modifications nécessaires", lit-on dans le communiqué.

Les délais de dépôt des statistiques relatives à l'état des ventes et à la quantité des stocks pour le 2e semestre 2023 jusqu'au 23 mars 2024 ont été prolongés, avec l'autorisation de leur dépôt au niveau des directions de wilaya du commerce et de la promotion des exportations territorialement compétentes si nécessaire, conclut le communiqué.