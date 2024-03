Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu, vendredi à Alger, le Secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), Haitham al Ghais, avec qui il a examiné les derniers développements sur le marché pétrolier, indique vendredi un communiqué du ministère.

Tenue en marge du 7e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), au Centre international des conférences (CIC) "Abdelatif Rahal", la rencontre a porté sur les derniers développements sur le marché pétrolier et les perspectives de sa promotion à court et moyen termes, précise le communiqué.

Les deux parties ont également évoqué "les défis importants auxquels fait face l'industrie pétrolière mondiale et les moyens de renforcer la concertation en la matière", note la même source.

Ils ont abordé, en outre, les questions prioritaires examinées par les pays membres dans le cadre du GECF, conclut le communiqué.