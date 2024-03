Le 7e Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) s'est clôturé, samedi à Alger, sous la présidence du président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune, par l'adoption de la Déclaration d'Alger.

Le 7e sommet s'ouvre à Alger sous la présidence du Président de la République

Le 7e sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), s'est ouvert samedi à Alger (Centre international des conférences Abdelatif Rahal), sous la présidence du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

GECF : le président de la République appelle au renforcement du dialogue et de la coopération entre les Etats membres

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a appelé, samedi à Alger, au renforcement du dialogue et de la coopération entre les Etats membres du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) pour assurer un avenir commun et prospective pour cette ressource naturelle. et la stabilité du marché mondial.

Dans une allocution à l'ouverture des travaux du 7e Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement du GECF, au Centre international de Conférences (CIC-Alger) « Abdelatif Rahal », le président de la République a souligné « l'engagement de "L'Algérie à travailler côte à côte avec tous en vue d'assurer un avenir commun et prometteur pour cette ressource naturelle à travers l'élargissement et l'intensification des contacts et de la concertation entre les acteurs".

Le président de la République a, également, appelé à "la poursuite de la coopération étroite avec les membres du forum qui continuent à attirer de nouveaux pays pour contribuer à la promotion de la place du forum au plan international et à la réalisation de ses objectifs stratégiques".

Presse nationale : le GECF, un sommet unificateur, de dialogue, de souveraineté et de la libre décision

Les quotidiens de la presse nationale ont unanimement titré sur le 7e Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), qui se tient ce samedi à Alger, le qualifiant de sommet unificateur, de dialogue, de souveraineté et de la libre décision, soulignant que les pays membres se réunissent en rangs serrés.

Sous le titre "un espace de dialogue et de concertation", le quotidien El Moudjahid, a écrit dans son commentaire qu'à l'occasion de ce sommet, "l'Algérie est de nouveau au centre de l'attention des décideurs et observateurs de la scène énergétique mondiale", relevant que le pays "joue un rôle majeur et privilégié au sein de l'industrie pétrolière et gazière internationale" et que "la diplomatie algérienne au sein des Organisations a toujours porté ses fruits".

En ce sens, le tabloïd relève qu'"à unanimité, les experts estiment, que désormais ce forum s'érige en un espace de dialogue, de concertation et de coordination entre les pays producteurs et consommateurs et ouvrirait de larges perspectives et de coopération dans la recherche et la technologie en matière de gaz".

Dans son éditorial, le doyen des quotidiens nationaux souligne encore que "pour l'Algérie, ce rendez-vous est une confirmation de son rôle de trait d'union entre les partenaires africains et le reste du monde".

Dans le même sens, El Watan relève que les pays exportateurs de gaz se présentent en "rangs serrés à Alger, face aux pressions géopolitiques et mutations énergétiques", faisant observer que "l'appel et la défense des intérêts communs des pays exportateurs a résonné tel un leitmotiv à l'occasion de ce sommet".

A cet effet, le journal a noté que "les ministres des pays membres du GECF ont plaidé à l'unisson pour l'unification des efforts en vue de préserver l'avenir énergétique pour les générations à venir et faire du GNL un allié sûr de la transition énergétique".

Le quotidien Horizons a noté, pour sa part, que ce sommet intervient à l'heure "des défis" et constitue ainsi "une plateforme de haut niveau qui permettra de parvenir à une entente sur la manière de résoudre, ensemble, les grandes problématiques touchant l'évolution du marché gazier".

Le journal a également illustré "La 24" ou sa dernière page par les photos du président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune, accueillant ses homologues à l'aéroport international Houari-Boumedien, arrivés à Alger pour prendre part à ce Sommet.

Le projet de la Déclaration d'Alger qui devrait sanctionner les travaux de ce sommet, a été largement commentée, par Le Soir d'Algérie, estimant que cette Déclaration, "très attendue, viendra clarifier la vision des pays membres sur un marché gazier où ils doivent non seulement défendre leurs intérêts, mais également s'assurer d'exporter leur production à un juste prix".

Le Quotidien d'Oran a également titré sur la Déclaration d'Alger qui "focalise les attentes", expliquant qu'il est prévu une augmentation de 34% de la demande mondiale de gaz naturel".

Le quotidien arabophone Ech Chaab a également consacré un espace important aux travaux de ce sommet, le qualifiant de "Sommet du dialogue, de la souveraineté et de la liberté de décision", revenant dans son commentaire sur les objectifs escomptés de cet "événement mondial, compte tenu des acquis réalisés, vendredi, lors de la réunion ministérielle préparatoire extraordinaire".

Le même quotidien s'est attardé sur "les prémices de réussite de la Déclaration d'Alger", citant à cet égard "la convergence de vues et des positions, ce qui augure de la naissance à Alger d'un bloc gazier efficace".

De son côté, le quotidien Echorouk a qualifié le sommet d'Alger de "décisif" dans la mesure où "il réunit les dirigeants des pays exportateurs de gaz pour tracer l'avenir en vue d'aboutir à d'importantes résolutions", citant entre autres "l'élargissement de la composante de ce forum après l'acceptation de la Mauritanie et du Sénégal".

Dans son commentaire le même journal s'est félicité de "la reconnaissance par ce sommet de la contribution de Sonatrach à l'industrie gazière mondiale et le soutien à la vision de l'Algérie sur le rôle du gaz dans la transition énergétique, ainsi que le lancement d'un institut international à Alger pour la recherche sur le développement du gaz".

Dans un article intitulé "Sommet du gaz d'Alger ...

objectif atteint", le quotidien "El Khabar" a relevé qu'il s'agit d'un rendez-vous pour "réguler le marché".

La réunion ministérielle approuve la demande d'adhésion du Sénégal au Forum (Hamel)

Le secrétaire général (SG) du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), Mohamed Hamel a annoncé que les ministres du Forum ont approuvé lors de leur réunion extraordinaire tenue vendredi à Alger, en préparation du 7e Sommet prévu samedi, la demande d' adhésion du Sénégal au GECF. "Nous sommes honorés et ravis d'annoncer l'adhésion du Sénégal au GECF, après l'approbation de sa demande à l'unanimité", a dit M. Hamel dans une déclaration à la presse, tenue liée avec le ministre de l' Energie et des Mines, Mohamed Arkab, au terme de la clôture de la réunion qui s'est déroulée au Centre international de conférences (CIC) "Abdelatif Rahal". "Les ministres participants, at-il ajouté, ont approuvé également lors de cette réunion, à l'unanimité, tous les projets de documents soumis au Sommet".