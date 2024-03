Les services de la wilaya d'Alger ont affirmé vendredi dans un communiqué, que plusieurs mesures et dispositions avaient été prises en vue de faciliter le déplacement des citoyens pour accomplir la première prière du vendredi à Djamaâ El Djazaïr.

"Pour assurer les meilleures conditions et un environnement approprié aux visiteurs de Djamaâ El Djazaïr, qui revêt une valeur historique et culturelle reflétant le patrimoine du pays et sa profondeur religieuse, les services de la wilaya d'Alger ont pris nombre de mesures et de dispositions ", à travers la mobilisation de toutes les ressources matérielles et humaines afin de faciliter le déplacement des citoyens et des visiteurs de Djamaâ El Djazaïr, venant de l'intérieur comme de l'extérieur de la wilaya", précise la même source. La wilaya a, en outre, fixé 15 sites de regroupement et de transport des visiteurs de Djamaâ El Djazaïr (Aller-retour) par une "répartition méthodique et étudiée", en mobilisant 40 bus de transport relevant de l'Etablissement public de transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA), au niveau des gares urbaines", ajoute le communiqué.

Par ailleurs, la wilaya d'Alger a annoncé la mise à disposition de 7 parkings à proximité de Djamaâ El Djazaïr, d'une capacité totale de plus de 8000 places. Pour rappel, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait présidé, dimanche dernier, l'inauguration officielle de Djamaâ El-Djazaïr et de l'ensemble de ses infrastructures.

Le recteur de Djamaâ El Djazair souligne le rôle de cet édifice dans la préservation des valeurs religieuses et nationales

Le recteur de Djamaâ El-Djazaïr, Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini a mis, vendredi, en avant le rôle de cet édifice civilisationnel dans la préservation des valeurs religieuses et nationales à travers la modération et le juste milieu.

Dans la prêche de la première prière du vendredi à Djamaâ El-Djazaïr après son inauguration, dimanche écoulé, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini s'est enorgueilli de cet édifice civilisationnel, désormais "aux enfants de l'Algérie, toutes composantes et cultures confondues ouvertes", une mosquée at-il dit "qui préservera leurs valeurs religieuses et nationales à travers la modération et le juste milieu".

"Nous souhaitons que cette mosquée soit une prolongation de l'histoire nationale empreinte de gloires, voire un centre de rayonnement scientifique et religieux, à travers lequel, nous nous employons à donner une image réelle du message civilisationnel que transmettent les établissements religieux", à -il soutenu dans son prêche.

Indiquant que l'ouverture de cette structure religieuse, se veut "une étape importante dans l'histoire du pays mais aussi une réalisation témoignant de l'appartenance authentique de l'Algérie, de son référent imprégné de son capital historique ainsi que de l'engagement de ses oulémas et des apports de ses centres scientifiques au cours des siècles".

Le recteur a en outre rappelé que Djamaâ El-Djazaïr a été établi sur une terre qui s'est abreuvée du sang des chouhadas tombés au champs d'honneur lors du massacre d'"El Ouffia" à El Harrach, non loin de El- Mohammadia, au cours des premiers mois de l'occupation française, ce qui en fait un "gage de loyauté envers ceux qui se sont sacrifiés pour cette patrie et ont résisté à l'occupation". Le recteur de Djamaâ El-Djazaïr, a souligné que les instituts, écoles et zaouias religieux « ont toujours constitué des bastions du savoir et de la résistance, un rôle assumé ensuite par l'Association des Oulémas musulmans algériens qui avait prémuni le peuple algérien contre les risques de la christianisation et préserver sa doctrine et ses valeurs".

Evoquant les bouleversements que vit le monde aujourd'hui entre "crise de conscience, déliquescence des valeurs et la politique de deux poids deux mesures", Cheikh Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini a estimé que "la guerre criminelle et le génocide en Palestine en sont la plus grande preuve". Il a, dans ce sens, mis en garde contre les retombées de cette situation désastreuse, "notamment avec l'exacerbation du phénomène d'atteinte aux symboles sacrés religieux".

"Le monde entier est au fait de la réalité du conflit avec l'entité sioniste intruse et de la justice de notre cause centrale", at-il soutenu, soulignant l'importance de la réforme des sociétés humaines", à travers "la reconstruction de la culture de dialogue sur de bonnes bases et le développement de la conscience du droit à la différence". D'autre part, Cheikh Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini a formé le vœu de voir Djamaâ El-Djazaïr "s'ériger en centre spirituel et culturel universel et concourir avec les autres centres universels à donner la véritable image de l'Islam, et répondre à ceux qui portent atteinte aux musulmans et s'attaquent à notre religion".