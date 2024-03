Les participants à un séminaire national sur les "contributions des Ouléma des Aurès

à la consolidation du référent religieux national", organisé jeudi à l'université Batna 1, en

présence du président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdellah Ghlamallah, ont salué

la contribution d'un certain nombre d'érudits de la région à la consolidation de ce référent.

Le séminaire, auquel ont participé, aux côtés du wali de Batna, Mohamed Benmalek, des imams, des cheikhs de zaouias, et des chercheurs universitaires, a mis en avant les efforts des chouyoukh parmi lesquels Ali Chikhi, Tahar Messaoudene, Mohamed El-Amir Salhi, Omar Derdour et Mohamed Yakan Al-Ghassiri dans ce domaine.

Des chouyoukh qui entretenaient, at-on noté lors des débats, des relations étroites avec le Cheikh Abdelhamid Benbadis et l'Association des Oulémas musulmans algériens.

Dans un discours prononcé à cette occasion, le président du HCI, Bouabdellah Ghlamallah, a souligné que tous les savants dont il sera question lors de la rencontre ont "appris et mémorisé le Saint Coran dans des zaouias". Ces savants, « imprégnés de valeurs authentiques, de science et de connaissances, ont sensibilisé les Algériens à ces valeurs, et combattu le colonisateur, forts de leur pensée et de leur activité réformiste et d'éducation, ont contribué ainsi à préserver l'authenticité du peuple algérien et son référent religieux", at-il ajouté.

Au cours du séminaire, organisé par le HCI, en coordination avec la direction de wilaya des Affaires religieuses et des Wakfs, "les efforts des savants du corps éducatif, réformateur et scientifique, leur rôle dans la préservation des valeurs et du référent religieux national, leur lutte contre le colonisateur, la préservation de l'identité et de l'authenticité du peuple algérien, ainsi que la préparation et la participation à la glorieuse Révolution afin de restaurer la souveraineté nationale" ont été mis en exergue.

Le séminaire, marqué par une présence remarquable d'étudiants, d'imams et de citoyens intéressés par les Ouléma et les personnalités illustres de la région, a notamment rendu hommage à l'étudiant Houdhaifa Korichi qui a brillamment remporté la troisième place mondiale du concours de mémorisation et de psalmodie du Saint Coran, récemment organisé en Iran.