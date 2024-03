A la demande de l'Algérie, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu une séance de consultations à huis clos pour examiner les récents développements à Ghaza, suite au carnage commis par l'armée d'occupation sioniste dans le nord du territoire, ayant fait plus d'une centaine de martyrs et des centaines de blessés parmi les civils qui attendaient l'acheminement des aides humanitaires, face à l'incapacité de la communauté internationale de mettre un terme à la tyrannie de l'entité sioniste et à l'obliger à respecter le droit international humanitaire.

Lors de cette réunion, le représentant de l'Algérie, l'ambassadeur Amar Bendjama a condamné dans les termes les plus fermes cet acte barbare perpétré par les soldats de l'entité sioniste contre des civils palestiniens sans défense qui attendaient l'arrivée des camions d'aides humanitaires au rond-point Al-Nabulsi, dans le nord de Ghaza, appelant à mettre fin à l'impunité dont jouit l'occupant sioniste qui doit rendre des comptes.

Il a, également, insisté sur "la nécessité pour le conseil de s'acquitter de son rôle, en appelant à un cessez-le-feu immédiat et en garantissant l'acheminement des aides humanitaires en quantités suffisantes pour éviter une catastrophe humanitaire".

Le représentant de l'Algérie a, en outre, souligné "le besoin urgent de protéger les civils palestiniens", ajoutant qu'on aurait pu sauver des centaines de vies tombées en martyrs aujourd'hui, si le projet de résolution présenté par l'Algérie la semaine dernière au Conseil de sécurité avait été approuvé. Cette réunion urgente intervient après 146e jours du lancement de l'agression barbare contre la bande de Ghaza, faisant plus de 30.000 martyrs, dont la plupart sont des femmes et des enfants, tandis que le nombre de blessés a dépassé les 70.000.

Ghaza : un 10ème enfant meurt à cause de la faim, "les craintes d'un risque de famine se concrétisent" (ONU)

Les avertissements répétés des agences humanitaires concernant une famine imminente à Ghaza semblaient se concrétiser vendredi, alors que les autorités de l’enclave palestinienne ont indiqué qu’un dixième enfant était mort de malnutrition et de déshydratation. "Les rapports officiels d'hier (jeudi) ou de ce matin (vendredi) indiquent qu'un dixième enfant a été officiellement enregistré dans un hôpital comme étant mort de faim", a déclaré le porte-parole de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Christian Lindmeier, évoquant un "bilan très triste", alors que les chiffres non officiels "seraient malheureusement plus élevés".

Quatre enfants sont tombés en martyrs à l’hôpital Kamal Adwan du nord de Ghaza, en plus de six autres mercredi dans le même établissement, et à l’hôpital Al Shifa de la ville de Ghaza.

L'aggravation de l'insécurité alimentaire dans l'enclave - qui, selon le Bureau de coordination de l'aide humanitaire de l'ONU (OCHA), fait qu'une personne sur quatre est confrontée à des niveaux d'insécurité alimentaire catastrophiques - a suscité une nouvelle inquiétude internationale jeudi, lorsque plus de 100 Palestiniens sont tombés en martyrs, et des centaines d'autres ont été blessés en attendant l'aide d'un convoi de secours à un rond-point au sud-ouest de Ghaza.

La condamnation rapide de ce massacre tragique par le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres - qui a également appelé à une enquête indépendante - a été suivie par celles d'autres hauts responsables de l'ONU, notamment le chef des secours de l'ONU, Martin Griffiths, alors que des informations font état de la poursuite d'intenses bombardements sionistes depuis l'air, la terre et la mer dans une grande partie de la bande de Ghaza. "Nous avons vu des photos de l'hôpital Al Shifa où les victimes des meurtres étaient allongées les unes à côté des autres, attendant un traitement", a déclaré M. Lindmeier, de l'OMS, aux journalistes à Genève, ajoutant que "les système à Ghaza, nous l'avons dit à plusieurs reprises, est à genoux. Il est plus qu'à genoux".

Un porte-parole d'OCHA, Jens Laerke, a, quant à lui, noté qu'aujourd'hui, trouver de la nourriture à Ghaza même – qu'elle provienne de l'agriculture ou de la pêche – "est presque impossible". Les dernières évaluations de l'insécurité alimentaire humanitaire - l'indice de classification IPC qui est utilisé comme référence par les agences humanitaires - indiquent que l'ensemble de la population de Ghaza (2,2 millions de personnes) est confrontée à des niveaux d'insécurité alimentaire de "crise", a poursuivi le porte-parole d'OCHA. Parmi elles, environ 1,17 million sont confrontées à des niveaux d'insécurité alimentaire "d'urgence", et la situation de 500.000 autres est "catastrophique".

Massacre contre des Palestiniens qui attendaient de l'aide à Ghaza : La Chine "profondément choquée"

La Chine s'est dit "profondément choquée" par le massacre commis par les forces d'occupation sionistes contre des Palestiniens qui attendaient de l'aide dans la rue Al-Rashid, à l'ouest de la ville de Ghaza, faisant plus de 100 martyrs, condamnant "fortement" cette agression, a déclaré vendredi une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning. "Nous pleurons les victimes et exprimons notre sympathie aux blessés", a indiqué Mme Maon, citée par l'agence Chine Nouvelle.

Les forces d'occupation et leurs chars stationnés sur la route côtière "Haroun Al-Rashid", dans la région de Cheikh Ajlin, à l'ouest de la ville de Ghaza, ont ouvert le feu sur des milliers de citoyens du nord de Ghaza, en particulier de Jabalia et Beit Hanoun, qui attendaient l'arrivée de camions chargés d'aide humanitaire, faisant au moins 104 martyrs et 760 blessés, selon des sources médicales citées par Wafa.

La Chine exhorte l'entité sioniste à "cesser immédiatement" le feu, à protéger sérieusement la sécurité des civils, à garantir l'accès de l'aide humanitaire et à éviter de nouvelles catastrophes humanitaires, a ajouté la porte-parole. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi vendredi à 30.228 martyrs et 71.377 blessés, depuis le 7 octobre dernier, a indiqué le ministère palestinien de la Santé.

L'UE accorde 50 millions d'euros à l'UNRWA

L'Union européenne (UE) a accordé 50 millions d'euros à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), a annoncé vendredi Philippe Lazzarini, commissaire général de l'agence.

Ce financement, qui fait partie de l'allocation totale de 82 millions d'euros de l'UE à l'UNRWA en 2024, aidera l'agence onusienne à maintenir les services vitaux essentiels pour les réfugiés palestiniens dans toute la région, a déclaré M. Lazzarini, cité par un communiqué de presse.

Saluant également le bloc en tant que partenaire à long terme de l'UNRWA, il a souligné que fournir un soutien financier total à l'agence était crucial pour lui permettre de maintenir ses activités dans une région extrêmement instable.