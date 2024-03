L'Opéra d'Alger Boualem-Bessaih (Alger) a abrité, jeudi soir, le spectacle "Parfums d'Algérie", une mosaïque de musiques symphonique, andalouse, châabi et bédouine.

Organisé dans le cadre du programme culturel de la 7e édition du Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) qui se tient à Alger, cet évènement culturel est le fruit d'une collaboration entre l'Orchestre symphonique et le ballet de l'Opéra d'Alger, sous la direction artistique du maestro Lotfi Saidi, outre la participation du ballet de l'Office national de la culture et de l'information (ONCI).

Le spectacle a été rehaussé par la présence de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, du ministre des Finances, Laaziz Faid, du Conseiller auprès du président de la République chargé des finances, des banques, du budget, des réserves de change, des marchés publics et des règlements internationaux, M. Mohamed Boukhari, ainsi que de représentants des différents secteurs et du corps diplomatique accrédité en Algérie.

Une pléiade d'artistes ont animé ce spectacle notamment Lila Borsali, Lamia, Koceila Adjrad, Sofiane Zighem et le duo Yamina Lekaf et Imad Eddine Eddouh ayant interprété plusieurs chansons des répertoires Chaabi, Andalou, Bedoui, outre l'exécution de morceaux puisés dans la musique classique universelle.

Organisé par l'Opéra d'Alger et l'ONCI, le spectacle s'est ouvert par un extrait de l'opéra "le Barbier de Séville" de Giaochino Rossini suivi de "'O surdato 'nnammurato" interprété par Imed Eddine Eddouh et un concerto de Mozart, donné par Yamina Lekaf.

Le public a, également, apprécié un récital de la chanteuse de musique andalouse Lamia, qui a enchanté l'assistance avec sa sublime interprétation de "Ya Belaredj Ya Tawil El Qayma" une chanson rendue célèbre par la regrettée Fadhila Dziria, et de "Kan Ma'akoum Jat Welfi Ya Lli Zayerine".

De son côté, Sofiane Zighem a envoûté le public avec son interprétation de "Qalbi Tefekker A'rabane R'hala" du maître de la chanson bédouine, Khelifi Ahmed, et "Ya Ard Falestine" (terre de Palestine) de l'icône de la chanson populaire, Mohamed El Badji, interprétée par Adjrad Koceila.

L'interprète de musique andalouse Leila Borsali est montée sur scène pour interpréter des morceaux de différentes modes musicaux, telles que "Harq Edh'na", "Asbahna Fi Rawdh Behidj" et "Nar Hawakoum". Des scènes chorégraphiques ont également été exécutées par les membres des troupes du ballet de l'Opéra d'Alger et de l'Office national de la culture et de l'information (ONCI), vêtus de costumes traditionnels, qui ont donné vie à une mosaïque fascinante de danses folkloriques algériennes, à l'instar du Chaoui, Kabyle, Aâlaoui et Targui, dans une harmonie reflétant la richesse de notre patrimoine national.

La soirée a été clôturée par une interprétation collective de la chanson populaire "Farha Wa Zahwa", suivie d'une cérémonie de distinction des artistes participants.

Dans ce sillage, le chef de l'Orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger, Lotfi Saidi a indiqué à l'APS que ce spectacle, qui "a réuni une pléiade d'artistes talentueux des styles andalou, chaâbi et lyrique, offre un voyage captivant à travers les différentes expressions musicales algériennes et internationales", soulignant que "les morceaux ont été choisis pour être du goût du public".