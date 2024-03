Les tumeurs neuroendocrines (TNE) sont parmi les tumeurs les plus difficiles à diagnostiquer, ont souligné les spécialistes dans une journée d’études dédiée à cette pathologie, organisée jeudi à l’EHU «1er novembre 1954 « d’Oran.

Le Pr Chafika Manouni, cheffe de service de gastrologie au sein du même établissement, qui a animé une intervention sur le « diagnostic des TNE : le point de vue du gastrologue «, a indiqué dans une déclaration à la presse, en marge de la rencontre, que ces tumeurs, d’évolution très lente et avec des symptômes très variables, sont parmi les tumeurs» les plus difficiles à diagnostiquer».

Cette même spécialiste a fait savoir qu’un réseau régional de TNE, créé en 2015, tente de réunir toutes les informations sur cette maladie et apporter des réponses par rapport à plusieurs aspects la concernant. «Les TNE sont des tumeurs rares, mais sont-elles aussi rares parce qu’on ne les diagnostique pas ? « s’est-elle interrogé, ajoutant qu’une récente étude américaine a révélé que ce genre de tumeurs sont diagnostiquées après une moyenne de 58 mois après l’apparence des premiers symptômes, soit 5 ans.

Le réseau régional des TNE implanté à l’EHU d’Oran tente de sensibiliser les médecins sur cette maladie et d’organiser des journées de formation et des rencontres de concertation pour discuter des cas cliniques, explique la même spécialiste.

Le Pr Khadra Feraoun, maître de conférence en endocrinologie au CHU «Docteur Benzerdjeb « d’Oran, qui a fait une présentation sur « le diagnostic des TNE : le point de vue de l’endocrinologue «, a indiqué, pour sa part, que les symptômes et les complications de ces tumeurs ne sont pas typiques et varient selon leurs foyers. «Si la tumeur se situe à l’appendice, elle aura les mêmes symptômes d’une appendicite, dans le colon elle pourra provoquer des diarrhées ou des hémorragies, dans l’hypophyse elle engendrera des céphalées et des problèmes de vue, si les tumeurs sont sécrétantes (sécrètent des hormones) elles seront à l’origine de chute de glycémie, entre autres «, a-t-elle détaillé. Cette rencontre de formation a été organisée au profit de médecins de plusieurs spécialités, notamment de gastrologie, oncologie et endocrinologie, et a enregistré la participation de spécialistes des différentes wilayas de l’Ouest.