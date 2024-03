Les athlètes Chakib Kaioua (club du Grand rocher d'Oran) et Amina Maldji (club Mont-riant d'Alger) ont remporté la première étape du Grand Prix national de duathlon (course à pied et vélo), disputée vendredi aux Sablettes d'Alger, avec la participation de près de 200 athlètes.

Les courses d'Elite (messieurs et dames) se sont disputées sur des distances semi-olympiques : 5 km course à pied, 18 km de vélo puis 2.5 km course à pied.

Chez les messieurs, Chakib Kaioua a devancé Maamar Fethi Ghouti (El Bahia nautique, Oran) et Wail Aini (club Mont-riant d'Alger).

Dans une déclaration à l'APS, Chakib Kaioua (24 ans) s'est réjoui de sa victoire, soulignant que c'est la première fois qu'il concourait sur le circuit des Sablettes.

"C'était une course difficile en raison des conditions météorologiques, notamment le vent et le froid, mais j'ai réussi dans la gestion de mes efforts pour décrocher la victoire", a-t-il déclaré.

"Le niveau de compétition était globalement respectable.

J'espère qu'à l'avenir il y aura plus de clubs pour élever encore plus le niveau.

Pour ma part, je vais continuer à travailler pour m'améliorer dans cette spécialité du duathlon", a-t-il ajouté.

Chez les dames, Amina Maldji a dominé la course devant Achouak Terki (club Constantine) et Farah Djedou (Jeunesse Bordj Kiffan, Alger).

" Cette première étape du Grand Prix national m'a servi de préparation pour les Jeux africains Accra 2023 (8-23 mars), où j'espère monter sur le podium.

Je suis contente de ma performance dans un circuit très technique", a déclaré l'internationale algérienne.

Outre les courses d'Elite, cette première étape du Grand Prix national a également vu le déroulement des courses des petites catégories (U17, U15, U13, U11) ainsi que les Masters. De son côté, la directrice technique national (DTN), Assia Azzouz, a estimé que la participation "considérable" à cette course est encourageant pour la promotion de la discipline en Algérie. "La compétition s'est déroulée dans de bonnes conditions malgré le mauvais temps.

Les courses d'Elite messieurs et dames ont été dominées par les athlètes de la sélection nationales, alors que niveau de la compétition est encourageant pour les prochaines compétitions", a-t-elle indiqué.

La première étape du Grand Prix national de duathlon, organisée par la Ligue algéroise de triathlon, a enregistré la participation de près de 200 athlètes, représentant les wilayas d'Alger, de Blida, d'Oran, de Constantine, de Skikda, de Batna et de Sétif.