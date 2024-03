Le ministère palestinien de la Santé a annoncé, mardi, que deux nourrissons sont tombés en martyrs des suites de déshydratation et de malnutrition dans le nord de l’enclave.

Le ministère a déclaré, dans un communiqué, que «deux nourrissons sont tombés en martyrs des suites de déshydratation et de malnutrition à l’hôpital Kamal Adwan, dans le nord de la bande de Ghaza». La même source a affirmé que la déshydratation et la malnutrition «menacent la vie de milliers d’enfants et de femmes enceintes dans la bande de Ghaza». Le ministère a appelé les institutions internationales à «mener une enquête médicale complète dans les refuges, à surveiller et traiter ceux qui souffrent de déshydratation et de malnutrition, et à prévenir une catastrophe humanitaire».

Il a souligné que «les institutions de l’ONU ont la responsabilité morale et fonctionnelle de protéger les enfants et les femmes, et de fournir tous les moyens de survie face à la famine qui frappe la bande de Ghaza». Le ministère a appelé la communauté internationale à «mettre fin aux crimes de génocide commis par l’occupation sioniste dans la bande de Ghaza».

Le 19 février, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a averti que la forte augmentation de la malnutrition chez les enfants et les femmes enceintes et allaitantes dans la bande de Ghaza constituait une «menace sérieuse» pour leur santé, en particulier avec l’agression sioniste barbare qui se poursuit.

Ted Chaiban, directeur exécutif adjoint de l’UNICEF, a déclaré que Ghaza était sur le point de connaître une «explosion du nombre de décès d’enfants», qui «doublerait le niveau déjà insupportable de mortalité infantile».

Il a rappelé que l’UNICEF avait prévenu que le secteur était «au bord d’une crise nutritionnelle». Le 17 novembre, l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a annoncé que les habitants du nord de la bande de Ghaza sont «au bord de la famine et n’ont nulle part où aller» à cause de l’agression sioniste qui fait rage. Depuis le 7 octobre 2023, l’entité sioniste mène une agression dévastatrice dans la bande de Ghaza, qui a entraîné des destructions massives d’infrastructures et des dizaines de milliers de martyrs, pour la plupart des enfants et des femmes, en plus d’une catastrophe humanitaire sans précédent, selon des sources palestiniennes et onusiennes.

Ghaza : 120 patients évacués de l’hôpital Nasser de Khan Younès (autorité sanitaire)

Au moins 120 patients ont dû être évacués du complexe médical Nasser de la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Ghaza, a rapporté l’agence de presse palestinienne (Wafa) mardi citant l’autorité sanitaire de l’enclave. «Nous devons évacuer plus de 120 patients du complexe médical Nasser vers d’autres hôpitaux pour qu’ils reçoivent des soins médicaux», a déclaré l’autorité sanitaire, évoquant la fermeture de divers équipements médicaux en raison des frappes sionistes. L’hôpital Nasser, deuxième plus grand hôpital de la bande de Ghaza, a cessé de fonctionner après une opération militaire sioniste le 14 février, selon la même source.