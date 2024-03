Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a présidé, mardi à Alger, le lancement de la campagne de sensibilisation: «Ramadhan et la santé» en présence de représentants du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ainsi que des experts.

Rappelant les vertus du mois sacré pour la santé humaine, M. Saihi a fait savoir que Ramadhan était «une occasion de régénérer le corps comme indiquent de nombreuses études scientifiques».

Le ministre a expliqué en outre que «le jeune pourrait nuire à la santé des malades chroniques notamment les diabétiques et les hypertendus, d’où la nécessité de consulter le médecin traitant avant de décider de jeuner ou pas».

Le ministère a lancé «une campagne de sensibilisation qui prévoit des spots et des conseils adressés aux citoyens notamment aux malades chroniques via une plateforme crée à cet effet sur le site officiel du ministère», a fait savoir M. Saihi. Organisée en coordination avec le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, la campagne prévoit également «des prêches de sensibilisation dans les mosquées aux risques du jeûne pour les malades chroniques d’un point de vue religieux», explique le ministre, ajoutant que «les médias y seront impliqués pour atteindre un plus grand nombre de citoyens».