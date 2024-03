Pas moins de 30 photographes de 17 wilayas du pays participent au Concours national de la photographie du patrimoine algérien, organisé dans la wilaya de Mostaganem du 27 au 29 février en cours, a-t-on appris, mardi, des organisateurs.

Le président de l’Association "El Amel" des arts (partie organisatrice) Azzouz Bouchahma Bendehiba a indiqué dans son allocution d’ouverture, à l’occasion de cette manifestation culturelle qu’abrite la Maison de la culture "Ouled Abderrahmane Kaki", que 40 tableaux d’arts ont été retenus dans la première phase du Concours national de la photographie, dont 30 tableaux pour la phase finale qui se tient dans la ville de Mostaganem.

Le Concours vise à faire connaître l’importance de la photographie et son rôle dans la valorisation, la promotion et la protection du patrimoine culturel algérien matériel et immatériel, en plus de la découverte de talents parmi les photographes, a expliqué le même intervenant.

En plus des trois prix, le jury composé de Bentami Mustapha, Hamdaoui Mansour et Khedim salah, propose aux photographes participants une visite au site archéologique Bordj El-Turk (Forteresse de l’Est) pour la prise d’une photographie qui sera sélectionnée pour l’obtention du prix du jury.

Cette manifestation culturelle comprend une exposition de photographies participant au Concours et destinée aux amateurs et collectionneurs de matériel photographique traditionnel et moderne et deux ateliers dédiés aux techniques photographiques et de l’art de l’infographie, a jouté M. Bouchahma. Les participants bénéficieront également de cours de formation intensifs pour visionner des films documentaires nationaux et internationaux liés à l’art de la photographie et à l’histoire de la photographie en Algérie, ainsi qu’aux photographes pendant la glorieuse Guerre de libération nationale, afin de nourrir leur sens artistique et améliorer la qualité de leur travail photographique.

Il est attendu que les organisateurs, à savoir le secteur de la Culture et des arts de la wilaya de Mostaganem, la Maison de la culture "Ould Abderrahmane kaki" et l’association des arts "El Amel", récompensent les artistes Zerhouni Sid-Ahmed, Oulhaçi Mohamed et Mustapha Abderrahmane pour leur travaux dans les domaines de la photographie et des arts plastiques.