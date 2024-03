La Bourse de Tokyo démarrait mercredi en petite baisse, après une séance sans relief et en ordre dispersé de Wall Street la veille, en attendant un nouvel indicateur de l'inflation américaine jeudi.

L'indice vedette Nikkei, qui a dépassé la semaine dernière ses précédents sommets historiques qui remontaient à fin 1989, reculait de 0,19% à 39.166,79 points vers 01H30 GMT et l'indice élargi Topix perdait 0,26% à 2.671,52 points.

Le yen était quasi stable face au dollar, qui valait 150,44 yens vers 01H30 GMT contre 150,51 yens mardi à 21H00 GMT.

L'euro se négociait pour 163,09 yens contre 163,22 yens la veille, et s'échangeait pour 1,0840 dollar contre 1,0844 dollar mercredi à 21H00 GMT.