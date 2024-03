Une délégation algérienne prendra part au Festival mondial de la jeunesse, prévu du 1er au 7 mars à Sotchi (Russie), sous le slogan «Rôle de la diplomatie de la jeunesse dans les transformations numériques».

Lors d’une rencontre organisée mardi au siège de la wilaya d’Alger à l’honneur de la délégation algérienne participant à cette manifestation mondiale, la présidente de l’Assemblée populaire de la wilaya (APW) d’Alger, Nadjiba Djilali a mis en exergue «l’accompagnement et l’intérêt accordés à ces jeunes, en reconnaissance à leurs efficacité et innovations», soulignant que cette délégation regroupait «l’élite de la jeunesse algérienne». «Cette participation s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations avec les pays amis et pour hisser les couleurs nationales dans les différents fora internationaux», a-t-elle souligné, appelant les membres de cette délégation à «honorer l’Algérie lors de cet évènement». Pour sa part, le chef de la délégation, Ishak Ibn Al-Qayim Kenouna, a fait savoir que ce Festival serait l’occasion pour la délégation algérienne, qui regroupe 126 jeunes issus des différentes wilayas du pays, de découvrir les cultures des pays participant.