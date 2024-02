Les autorités sanitaires palestiniennes à Ghaza ont souligné mardi la nécessité d’évacuer environ 120 patients du complexe médical Nasser de Khan Yunis, au sud de la bande assiégée et théâtre d’une agression sioniste sauvage, vers d’autres hôpitaux.

Le ministère de la Santé à Ghaza a déclaré dans un communiqué : «Nous devons évacuer plus de 120 patients du complexe médical Nasser vers d’autres hôpitaux pour recevoir des soins de santé». Le département a ajouté que l’occupant sioniste «a transformé le complexe en un danger pour la santé lors de son siège et de ses assauts» et que «ses équipes médicales sont incapables de prodiguer des soins de santé aux patients».

Le ministère a souligné en outre que le complexe «a besoin d’une série de réformes urgentes afin de fournir des services de santé à environ 1 800 000 citoyens». Il a expliqué que «l’arrêt du générateur (électrique), l’arrêt de l’oxygène, la panne du réseau d’égouts, la panne d’eau, l’accumulation de déchets et le manque de capacités médicales entravent le travail au complexe médical Nasser». Le ministère a appelé les institutions internationales à «prendre des mesures urgentes pour répondre aux besoins urgents du complexe médical Nasser et à faire pression sur l’occupation pour qu’elle libère tout le personnel de santé» arrêté.

Depuis des semaines, l’armée sioniste intensifie sa campagne militaire contre le système de santé de Khan Yunis et, ces derniers jours, elle a forcé des milliers de Palestiniens déplacés à quitter l’hôpital Al Amal et le complexe médical Nasser de la ville.