Une convention entre l’EHU «1er novembre» d’Oran et le CHU de Tours (France) a été signée, lundi, dans le but de prendre en charge les grandes déformations faciales chez les enfants et les adolescents.

La convention a été signée entre le service de Chirurgie maxillo-faciale, Plastique et Brûlés au CHU de Tours, à sa tête le Pr Boris Laure, et le service Maxillo-facial et de Chirurgie plastique et réparatrice de l’EHU d’Oran, et s’étalera sur trois ans, a indiqué le Pr Hirèche Karim, chef de ce service, dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de signature de la convention.

Il s’agit de transmettre le savoir-faire et les techniques de pointe de cette spécialité aux médecins algériens, afin qu’ils soient en mesure de prendre en charge les grandes déformations faciales localement, a-t-il souligné, ajoutant que des médecins spécialistes de l’EHU d’Oran se déplaceront au CHU de Tours pour se former dans le service du Pr Laure.

Ce spécialiste se déplacera pour sa part, régulièrement à l’EHU d’Oran, pour encadrer des opérations chirurgicales et former le Pr Hireche et son équipe. « Nous allons commencer les premières opérations, juste après le mois du ramadhan «, a fait savoir le Pr Hireche, ajoutant qu’à la fin de l’année 2024, lui et son équipe seront déjà en mesure de prendre en charge les opérations chirurgicales les moins compliquées.

A l’issue des trois ans de la convention, le Pr Hireche espère acquérir avec son équipe les connaissances nécessaires pour prendre en charge les différents types de malformations faciales, même les plus compliquées. Le Directeur général de l’EHU d’Oran, Rabah Bar, s’est engagé, pour sa part, à pourvoir le service maxillo-facial du matériel nécessaire, afin de prendre en charge les patients dans les meilleures conditions. « La disponibilité de ce genre de chirurgie dans notre établissement et dans notre pays épargnera aux enfants et leurs familles les contraintes des déplacements à l’étranger, ce qui représente une grande économie de temps et d’argent «, a-t-il expliqué. Après la signature de la convention, le Pr Laure et son équipe ont ausculté une vingtaine d’enfants souffrant de grandes malformations faciales venus de différentes régions du pays. «Il s’agit de commencer à répertorier les cas à opérer à l’avenir», a-t-on expliqué sur place. Une consultation spécialisée dans les grandes malformations faciales sera prochainement ouverte au service maxillo-faciale de l’EHU d’Oran et le Pr Hirèche a lancé un appel aux parents d’enfants souffrant de ce genre de problème, dans les quatre coins du pays, pour venir à Oran pour une consultation et étudier la possibilité de prise en charge dans le cadre des opérations programmées par cette nouvelle convention. Le Pr Boris Laure, qui a visité les différentes structures de l’EHU d’Oran, a estimé que l’établissement dispose de tous les moyens, matériels et humains, pour se lancer dans ce genre de chirurgie, ajoutant que les deux équipes réaliseront surement de bons résultats .