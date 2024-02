Le cancer des voies aérodigestives sera au centre du 10ème Congrès national d’oto-rhino-laryngologie (ORL) de la Société Algérienne d’oto-neurochirurgie ORL (SAONORL), prévu mercredi et jeudi, a-t-on appris, mardi du président de cette société.

Le cancer des voies aérodigestives est une tumeur maligne située dans la partie haute des organes respiratoires et/ou digestifs (fosses nasales, sinus, bouche, pharynx et larynx), a expliqué le Pr. Ali Saheb, président de la SAONORL.

Il sera aussi question, lors de cette manifestation, de discuter de la surdité de l’enfant, de la polypose naso-sinusienne et des technologies innovantes en ORL, a-t-il précisé. «Le choix de ces thèmes n’est pas fortuit, car ces pathologies sont de plus en plus fréquentes, actuellement, et posent énormément de problèmes de santé», a-t-il ajouté. Un peu plus de 200 participants de tous les centres hospitaliers du pays, des établissements de santé de proximité (EPSP), mais aussi du secteur privé, prendront part à ce rendez-vous, qui s’inscrit dans le cadre de la formation médicale continue des jeunes spécialistes, a-t-il souligné. Des experts étrangers, de France, de Suisse, de Belgique et autres, seront également au rendez-vous et partageront avec leurs collègues spécialistes algériens leurs expériences et expertises, dans des conférences, tables rondes et ateliers prévus, a-t-il fait savoir.

Un riche programme de conférences est prévu pour l’occasion, principalement sur l’otologie, les cancers des voies aérodigestives et la chirurgie de la thyroïde, entre autres. Plusieurs ateliers et tables rondes autour de la Rhinologie, la surdité de l’enfant et les implants cochléaires, entre autres, seront aussi au menu de cette manifestation médicale.