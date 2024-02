Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a présidé, mardi, une réunion du Conseil national consultatif pour la promotion des exportations, consacrée à la présentation du processus de développement des exportations hors hydrocarbures durant la période écoulée ainsi qu'à l'examen de plusieurs mesures et propositions permettant la mise en œuvre des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Selon un communiqué des services du Premier ministre, ces instructions portent sur "l'accompagnement de la dynamique positive que connaissent les exportations algériennes vers les différents marchés internationaux dans le cadre d'une approche prospective à moyen terme".

Le conseil a, en outre, examiné "les éléments de la politique nationale visant le renforcement des acquis accomplis, notamment avec le bond qualitatif réalisé ces dernières années en matière des exportations hors hydrocarbures, tout en insistant sur la poursuite des efforts pour maintenir cette tendance à la hausse à travers le soutien aux contributions de nombre de secteurs prometteurs à la diversification de l'économie nationale".

Il s'agit, notamment, des filières industrielle, pharmaceutique et agricole, de l'industrie agroalimentaire et des produits pétroliers et miniers. Le Conseil a, également, évoqué le développement de l'action des dispositifs et organes concernés par l'accompagnement des opérateurs économiques, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, ajoute le communiqué.

En outre, le Conseil a examiné les voies d'accompagner et de développer les exportations de services, qui "devraient contribuer qualitativement et quantitativement à la réalisation des objectifs fixés en matière d'édification de l'économie de la connaissance".

Dans le cadre de son approche de communication avec les opérateurs économiques activant dans le domaine de l'exportation, le Conseil a écouté une série de propositions visant à traiter certaines préoccupations et difficultés entravant l'activité d'exportation, a conclu le communiqué.