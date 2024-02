L'Université d'Alger 1 Benyoucef-Benkhedda a ouvert un bureau de conseil, de recherche et de développement en vue de renforcer la communication entre l'Université et l'environnement socio-économique, a indiqué lundi un communiqué du Conseil d'administration de l'établissement.

Le Conseil d'administration de l'Université d'Alger 1 "a donné son aval pour l'ouverture d'un bureau de conseil, de recherche et de développement en vue de renforcer la communication entre l'Université et l'environnement socio-économique, conformément au 41e engagement du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à ériger l'Université en locomotive du développement local et national", a précisé le communiqué.

Ce bureau de conseil sera appuyé par deux autres structures : le bureau d'études, de recherches et de conseil en architecture durable, techniques de planification urbaine, environnement et construction à haute performance environnementale, supervisé par le département d'architecture de la faculté des sciences, et le bureau d'études, de recherches et de conseil juridique, supervisé par la faculté de droit, a ajouté la même source.