Le rectorat de Djamaâ El Djazaïr a organisé, lundi, une cérémonie à l'occasion

de l'ouverture de cet édifice religieux et civilisationnel inauguré officiellement, dimanche, par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le recteur de Djamaâ El Djazaïr, Cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini a souligné "l'attachement du Président de la République au suivi de la réalisation de Djamaâ El Djazaïr qui doit refléter l'image historique, esthétique et nationale de l'Algérie".

"L'histoire retiendra que l'Etat indépendant avait réalisé cet acquis en affirmation de l'appartenance authentique de l'Algérie et de son référent imprégné de son histoire à travers le temps", a ajouté le recteur.

Mettant en avant la symbolique de cet édifice érigé "sur une terre irriguée par le sang des Chouhada lors du massacre abject perpétré par l'occupant français à El Harrach près d'El Mohammadia", Cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini a ajouté que cela reflétait "la fidélité au serment de ceux qui s'étaient sacrifiés pour ce pays".

Après avoir présenté un exposé sur les principales haltes de la résistance du peuple algérien contre l'occupation française, le recteur a mis en avant "l'attachement de l'Algérie à défendre les causes justes en tête desquelles la cause palestinienne qui subit une guerre d'extermination ayant dévoilé que le monde vit une crise de conscience et assiste à la politique de deux poids deux mesures".

Par ailleurs, le recteur de Djamaâ El-Djazaïr a mis en avant l'importance "de l'attachement aux constantes nationales et au référent religieux, pour faire face aux manœuvres et aux complots intellectuels et politiques ourdis contre notre nation", relevant que Djamaâ El-Djazaïr abritera "prochainement" un colloque international sur "le dialogue entre les Civilisations et l'instauration de la paix, de la coexistence et du développement".

Pour sa part, le président de l'Union internationale des savants musulmans (UISM), Dr Ali Al-Qara Daghi, a plaidé pour "la tenue d'un congrès international humanitaire pour soutenir les opprimés, notamment nos frères Palestiniens qui subissent un génocide dans la bande de Ghaza".

"Compte tenu des positions honnêtes et honorables de l'Algérie envers la cause palestinienne, nous appelons le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à adopter la proposition de l'UISM appelant à tenir un congrès international duquel découlera une coalition internationale humanitaire en soutien aux opprimés, notamment à Ghaza qui subit un génocide", a ajouté le Cheick Ali Al-Qara Daghi.