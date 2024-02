L'Algérie, l'Arabie saoudite, l'Azerbaïdjan et le Sri Lanka accueilleront et organiseront les rencontres de la phase pilote des FIFA Series, dont le lancement est prévu en mars prochain, a annoncé mardi la Fédération internationale de football.

"Dans le cadre de ses objectifs stratégiques 2023-2027 pour un football mondial, et dans le sillage de la décision prise par le Conseil de la FIFA en décembre 2022, la FIFA va lancer la phase pilote des FIFA Series durant la fenêtre de mars 2024 du calendrier international des matchs", indique l'instance internationale dans un communiqué publié sur son site officiel.

Selon la même source, les FIFA Series seront l'occasion pour l'instance dirigeante du football mondial d'aider ses Associations Membres à organiser des séries de matchs amicaux intercontinentaux dans un format où chaque groupe comptera quatre équipes issues de confédérations différentes, et où tous les matchs auront lieu dans le même pays hôte.

Cette initiative va permettre aux Associations Membres d'affronter plus régulièrement des équipes nationales d'autres continents, ce qui ouvrira de nouveaux horizons en matière de développement technique pour nombre d’entre elles dans lesquelles de telles opportunités étaient absentes, affirme la FIFA.

Les FIFA Series fourniront en outre aux Associations Membres participantes des opportunités commerciales supplémentaires ainsi qu’une meilleure exposition. La phase pilote se tiendra du 18 au 26 mars 2024, le lancement officiel étant quant à lui prévu pour mars 2026. Des sélections des six confédérations participeront à l'édition de mars 2024. Les FIFA Series devraient ensuite se tenir chaque année paire, lors de la fenêtre de mars du calendrier international des matchs.

Quatre sélections nationales prendront part au tournoi prévu en Algérie et dont les rencontres se dérouleront aux stades Nelson Mandela (Baraki) et le 19 mai (Annaba). Outre l'Algérie (pays hôte), le tournoi regroupera Andorre (UEFA), Afrique du Sud (CAF) et Bolivie (CONMEBOL) (CAF) Sri Lanka (AFC).

Les équipes suivantes participeront à la phase pilote des FIFA Series 2024, qui aura lieu en mars 2024 :

FIFA Series : Algérie

Algérie (CAF) Andorre (UEFA) Afrique du Sud (CAF) Bolivie (CONMEBOL)

FIFA Series : Azerbaïdjan

Azerbaïdjan (UEFA) Bulgarie (UEFA) Mongolie (AFC) Tanzanie (CAF)

FIFA Series : Arabie saoudite (A)

Cambodge (AFC) Cap-Vert (CAF) Guinée équatoriale (CAF) Guyana (Concacaf)

FIFA Series : Arabie saoudite (B)

Bermudes (Concacaf) Brunei (AFC) Guinée (CAF) Vanuatu (OFC)

FIFA Series : Sri Lanka

Bhoutan (AFC) Papouasie-Nouvelle-Guinée (OFC) République centrafricaine