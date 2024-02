Une journée d’études a été organisée, lundi à Ghardaïa, consacrée à l’évaluation et au suivi du secteur des transports dans la région du Sud-Est, indique un communiqué du ministère. L’ouverture de cette journée d’études a été présidée par l’inspecteur général du ministère des Transports, Mohand Said Madji, en sa qualité de représentant du ministre, en compagnie du wali de Ghardaïa, Abi Nouar Abdallah, en présence de cadres du ministère et de la wilaya, selon le communiqué.

Ont pris part à cette journée les directeurs des Transports des wilayas de Ghardaïa, El Menia, Ouargla, Touggourt, El Oued, El Meghaïer, Biskra, Ouled Djellal et Laghouat, les directeurs généraux des entreprises publics de transport urbain et semi-urbain, le représentant du directeur général de l’entreprise «SOGRAL», ainsi que les directeurs des gares routières des wilayas de la région.

La rencontre a été ponctuée par un large débat sur la situation actuelle du secteur des transports et ses perspectives. Les préoccupations relatives aux transports au niveau local ont également été écoutées, note le communiqué. Selon la même source, différentes propositions ont été examinées en vue de développer le secteur et d’améliorer les niveaux de service afin de répondre aux attentes des citoyens, à travers la modernisation des méthodes de gestion et le recours à la numérisation et sa généralisation à tous les niveaux administratifs et de services.