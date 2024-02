Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laid Rebiga, a reçu, lundi, une délégation du parti du Conseil national pour la défense de la démocratie (CNDD) de la République du Burundi (parti au pouvoir), conduite par son Secrétaire national, Muhirwa Jean Marie.

Lors de cette rencontre qui s’est déroulée au siège du ministère, les entretiens ont porté sur les moyens de renforcer les relations entre les deux pays. La partie burundaise a exprimé sa volonté de tirer parti de l’expérience algérienne en matière de prise en charge des moudjahidine et des ayants-droit sur les plans sanitaire et social.

A cette occasion, M. Rebiga a réaffirmé la disponibilité de l’Algérie à apporter de l’aide au secrétariat national, récemment créé, chargé des anciens combattants au Burundi. Il a exprimé ses vœux de voir «les efforts du continent africain se pencher sur ces questions et les visions s’unir dans le cadre de l’examen des différents dossiers ayant trait aux conséquences du colonialisme dans le continent africain».

Il a indiqué, à ce titre, que la révolution algérienne «transcende les frontières en ce qu’elle a porté ses objectifs nobles au sein de l’Afrique, notamment pour les pays qui luttent pour recouvrer leur liberté». Pour sa part, le chef de la délégation burundaise s’est réjoui de l’expérience algérienne en matière de prise en charge des moudjahidine et des ayants-droit, relevant que la visite en Algérie de la délégation du parti CNDD de la République du Burundi s’inscrit dans le cadre du «partage des expériences pour renforcer et promouvoir les relations entre les deux pays». Il a salué la grandeur de la révolution algérienne et la lutte de son peuple pour la liberté et l’indépendance, ainsi que la présence permanente de l’Algérie dans les fora régionaux et internationaux. La délégation burundaise a visité certains établissements relevant du ministère des Moudjahidine et assisté à des exposés sur la protection sociale des moudjahidine et des ayants-droit, en sus des efforts déployés pour préserver la Mémoire nationale.