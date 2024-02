La 2e édition du Salon international du fer, de l'acier et des produits miniers (Metal, Steel and Mining Algeria Expo 2024) se tiendra du 5 au 7 mars prochain au Palais d'exposition d'Alger, ont annoncé dimanche les organisateurs.

Placé sous le patronage du ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, ce Salon sera organisé sous le thème : "Les clés de l'avenir métallique" et vise à être "une plateforme exceptionnelle pour les professionnels du secteur", selon un communiqué des organisateurs.

Cette édition accueillera 100 exposants nationaux et internationaux, représentant les différents secteurs de l'industrie du fer, de l'acier et des produits miniers, notamment des producteurs et des transformateurs d'acier et de produits miniers, des équipementiers, des entreprises de transport et de logistique, des collecteurs de déchets ferreux et non ferreux, des cabinets d'audit et de contrôle de qualité, ainsi que des institutions financières et des investisseurs, précise la même source.

Ainsi, le Salon, qui sera une occasion pour découvrir les dernières tendances et établir des connexions durables dans le secteur, accueillera des délégations officielles et des entreprises en provenance de pays tels que la Turquie, la Chine, l'Inde, la Russie, la Tunisie, l'Egypte, la France et la Mauritanie, selon le communiqué.

Les organisateurs prévoient une exposition de trois jours, avec une journée technique animée par des experts de renom du secteur qui vont partager leurs connaissances et expertise lors de conférences approfondies, notamment sur les tendances du marché, les défis actuels et futurs, ainsi que les opportunités émergentes.