Six athlètes algériens de para-powerlifting (handisport) participeront du 29 février au 5 mars à la 13e Coupe du Monde de Fazza à Dubaï (Emirats arabes unis), une des trois dernières compétitions au calendrier des athlète, avec l'unique objectif d'"engranger des points supplémentaires", pour une qualification aux Jeux paralympiques de Paris-2024, a-t-on appris, lundi auprès de la Fédération algérienne handisport (FAH).

La délégation s'est envolée dimanche à destination de Dubaï, où elle effectuera un stage de quelques jours, avant l'entame du tournoi, prévu jeudi prochain.

"On a reconduit les athlètes qui sont en cours de qualification pour les paralympiques de Paris-2024. Ils sont six dont deux sont déjà qualifiés, à savoir Hocine Bettir et Mohamed Hadj-Ali, en attendant que les autres leurs emboitent le pas à l'occasion du rendez-vous de Fazza où bien lors des deux prochains tournois (Thaïlande en mai) et Tbilissi en juin", a déclaré à l'APS, l'entraineur national Mohamed Salaheddine Benatta.

Pour ce faire, la sélection nationale a effectué un regroupe de huit jours pour la mise en forme, avec un travail bi-quotidien (deux séances/jours d'entrainement), mais le gros du travail a été consacré particulière à l'aspect technique et la concentration sur les erreurs à ne pas faire le jour de la compétition et qui retiennent souvent le regard des arbitres. "Physiquement, les athlètes n'ont pas arrêté leur travail et on eu un enchainement de compétition nationale et internationale qui leur a permis de s'aguérir plus.

Puisque ce stage de Sid Frej est pré-compétition, on se devait de s'appliquer sur l'aspect qui fait toujours défaut à nos athlètes, le geste technique de l'athlète dans ses essais est très important donc on essaye à chaque fois d'apporter les corrections qui s'imposent, lors de nos stages", a expliqué l'entraineur national.

L'étape de la Coupe du Monde de para-powerlfiting de Fazza, aura son importance pour les athlètes, surtout ceux qui courent toujours derrière une qualification aux JP-2024, qui ne peut être acquise que par le ramassage d'un maximum de points pour arriver à un total permettant à l'athlète d'assurer une place à Paris.

"En plus de Bettir et Hadj Ali, déjà qualifiés aux JP-2024, Guerioua l'est à 90%, et doit s'affirmer lors des tournois restant.

Les autres peuvent aussi se qualifier à condition de s'appliquer davantage et saisir leurs chances jusqu'à la dernière compétition", a souligné Benatta, ajoutant que pour les qualifiés déjà, doivent poursuivre leur progression et confirmer, à chaque fois, leur potentiel, tout en essayant d'éviter les blessures.

Loin d'être démoralisés, les athlètes Samira Guerioua, Hadj-Ahmed Beyor, Mohamed Merar Nacera et Ahmed Khodja restent déterminés à saisir l'opportunité des joutes de Fazza pour ajouter des points supplémentaires à leur classement paralympique de qualification à Paris.

"On a confiance en leur potentiel et on sait qu'il vont se battre jusqu'à la dernière minute pour pouvoir réaliser ce rêve de prendre part aux JP-2024, un objectif pour lequel ils poursuivent leur travail sereinement", a conclu l'entraineur national.

Programme des athlètes algériens à la Coupe du monde de Fazza:

Jeudi 28 février 2024:

45 kg (dames) Samira Guerioua

Vendredi 1 mars 2024:

49 kg (hommes) Hadj-Ahmed Beyor

Samedi 2 mars 2024:

59 kg (hommes) Ahmed Khodja

Lundi 4 mars 2024:

88 kg (hommes) Mohamed Hadj Ali

Mardi 5 mars 2024:

65 kg (hommes) Hocine Bettir.

79 kg (dames) Mohamed Nacera Merar.