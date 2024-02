Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelali Hassani Cherif, a souligné, dimanche à Bechar, l’importance de la stabilité politique du pays, la cohésion et l'unité du peuple algérien dans la défense de la patrie contre toutes contraintes ou adversité extérieures.

S’exprimant lors d’une rencontre locale des structures de sa formation politique, M. Hassani a indiqué que "la stabilité politique du pays, passe par une stabilité économique à travers l’intensification des efforts de développement national et régional, et à travers l’exploitation des immenses potentialités minières, naturelles, touristiques et agricoles que recèlent plusieurs régions du pays dont celles du sud, à l’instar de la wilaya de Bechar". "La stabilité économique est un puissant facteur de développement et promotion de la qualité de vie des citoyens", a-t-il précisé en direction de l’assistance composée de militants et sympathisants de sa formation politique au niveau local ainsi que des élus de son parti et des représentants de la société civile locale.

"La stabilité économique est aussi un vecteur permettant l’unification des Algériens autour de taches précises de développement économique et social du pays, de même qu’un moyen facilitant le renforcement du front intérieur des Algériens pour défendre leur pays et contribuer ainsi à faire face aux différents défis", a t-il ajouté.

D’autre part, le président du Mouvement de la société pour la paix a valorisé la position nationale sur la question palestinienne à travers "l’indéfectible soutien de l’Etat et du peuple à la juste cause des peuples dont celle du peuple palestinien frère".